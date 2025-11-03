Am Rande der Gateway Gulf 2025 präsentiert der „Rashid Equestrian & Horseracing Club einen Masterplan für die Entwicklung einer Sport- und Lifestyle-Destination von Weltklasse".

MANAMA, Bahrain, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Der Rashid Equestrian & Horseracing Club (REHC) hat seinen Masterplan vorgestellt, ein transformatives Projekt, das die Sport- und Freizeitlandschaft des Königreichs neu definieren und das Königreich Bahrain als führendes regionales Ziel für Spitzenleistungen im Pferdesport, luxuriöses Leben und erstklassige Freizeitgestaltung etablieren soll. Die Vorstellung von REHC erfolgte auf dem Gateway Gulf 2025, dem wichtigsten Investitionsforum der Region, das vom 2. bis 3. November 2025 im Four Seasons Hotel stattfand.

Der REHC-Masterplan, der in Zusammenarbeit mit Bareeq Al Retaj Real Estate Services entwickelt wurde, wird in mehreren Phasen auf einer Fläche von über drei Millionen Quadratmetern realisiert und umfasst eine Vielzahl von Entwicklungen, die Sport, Gastgewerbe, Einzelhandel und Nachhaltigkeit in einer integrierten Destination vereinen.

Der Masterplan ist ein wichtiger Schritt, um die langfristige Vision des Königreichs Bahrain zur wirtschaftlichen Diversifizierung durch Tourismus, Sport und Immobilieninvestitionen voranzutreiben. Das Projekt liegt strategisch günstig im etablierten Reitsport- und Pferderennbezirk des Königreichs und nutzt das Erbe des Königreichs im Pferdesport, während es gleichzeitig mit den umfassenderen Zielen der nachhaltigen Stadtentwicklung und der Partnerschaft mit dem Privatsektor übereinstimmt.

Yusuf Osama Buheji, Chief Executive Officer des REHC, sagte: „Dieses wegweisende Projekt stellt eine neue Ära für den Club und die bahrainische Reitsportgemeinschaft dar. Geleitet von den Richtlinien des REHC High Committee unter dem Vorsitz Seiner Hoheit Shaikh Isa bin Salman Al Khalifa, Minister am Hof des Premierministers, spiegelt der REHC-Masterplan unser Bestreben wider, ein Reiseziel von Weltrang zu schaffen, das Sport, Natur und Lebensstil miteinander verbindet und gleichzeitig neue Möglichkeiten für Investitionen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und Tourismus eröffnet. Es baut auf der stolzen Geschichte des Pferderennsports in Bahrain auf und gibt ihm ein neues Gesicht für künftige Generationen".

Der Masterplan umfasst mehrere Schlüsselbereiche, darunter:

Ein neuer 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz, der sowohl für Profis als auch für Enthusiasten ein Erlebnis von Weltklasse bietet

Ein Golfclubhaus und ein Reitsportzentrum mit modernsten Trainings- und Veranstaltungseinrichtungen

Ein luxuriöses Golfhotel und Golfvillen, die in den Golfplatz integriert sind

Luxuriöse Villen für Reiter, umgeben von Grünflächen und Freizeitangeboten

Ein Gewerbe- und Einzelhandelszentrum mit Geschäften, Dienstleistungen und Gaststätten

Ein moderner Sportkomplex und ein Clubhaus für Mitglieder, die ein aktives Leben und das Engagement in der Gemeinschaft fördern sollen

F&B-Lokale mit Blick auf die Rennbahn, die erstklassige kulinarische Erlebnisse bieten

Der Masterplan legt auch großen Wert auf Umweltschutz und intelligente Infrastruktur. Die North-Eastern Investment Site wird über einen Solarpark verfügen, der den Komplex mit sauberer Energie versorgen und damit die nationalen Ziele Bahrains in Bezug auf erneuerbare Energien und Kohlenstoffreduzierung unterstützen soll.

Der REHC-Masterplan sieht mehrere Grundstücke für die Beteiligung des privaten Sektors vor und bietet vielfältige Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Wohnen, Gastgewerbe, Handel und Freizeit. Die Entwicklung zielt darauf ab, sowohl lokale als auch internationale Investoren anzuziehen, die langfristige, qualitativ hochwertige Projekte in Bahrains wachsender Sport- und Lifestyle-Wirtschaft suchen.

Der REHC-Masterplan wird mit seinen Einrichtungen von Weltklasse und seinem Design nach internationalem Standard die Position des Königreichs Bahrain als regionales Zentrum für Sporttourismus, Reitveranstaltungen und Luxusgastronomie stärken und damit zu den nationalen Entwicklungsprioritäten beitragen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2812118/REHC_Masterplan.jpg

