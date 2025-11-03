    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPNE AktievorwärtsNachrichten zu PNE

    PNE Aktie weiter auf Talfahrt - 03.11.2025

    Am 03.11.2025 ist die PNE Aktie, bisher, um -4,83 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PNE Aktie.

    Foto: PNE AG

    PNE ist ein führendes Unternehmen in der Windenergiebranche, das durch seine umfassenden Dienstleistungen und internationale Expansion besticht.

    PNE Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.11.2025

    Die PNE Aktie ist bisher um -4,83 % auf 10,240 gefallen. Das sind -0,520  weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten PNE Aktionäre einen Verlust von -27,97 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PNE Aktie damit um -4,26 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,20 %. Im Jahr 2025 gab es für PNE bisher ein Minus von -3,14 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

    PNE Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,26 %
    1 Monat -18,20 %
    3 Monate -27,97 %
    1 Jahr -7,78 %

    Informationen zur PNE Aktie

    Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 791,63 Mio.EUR wert.

    PNE Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PNE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PNE

    -4,08 %
    -5,09 %
    -17,15 %
    -28,25 %
    -6,56 %
    -45,35 %
    +69,59 %
    +358,28 %
    +259,53 %
    ISIN:DE000A0JBPG2WKN:A0JBPG



