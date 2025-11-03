PNE Aktie weiter auf Talfahrt - 03.11.2025

Die PNE Aktie ist bisher um -4,83 % auf 10,240€ gefallen. Das sind -0,520 € weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

PNE ist ein führendes Unternehmen in der Windenergiebranche, das durch seine umfassenden Dienstleistungen und internationale Expansion besticht.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten PNE Aktionäre einen Verlust von -27,97 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PNE Aktie damit um -4,26 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,20 %. Im Jahr 2025 gab es für PNE bisher ein Minus von -3,14 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

PNE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,26 % 1 Monat -18,20 % 3 Monate -27,97 % 1 Jahr -7,78 %

Informationen zur PNE Aktie

Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 791,63 Mio.EUR wert.

An den Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während der DAX und MDAX zulegen, muss der SDAX Verluste hinnehmen. Auch in den USA zeigt sich ein uneinheitlicher Trend.

PNE Aktie jetzt kaufen?

Ob die PNE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.