    Euro bleibt auf etwas niedrigerem Niveau

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurokurs stabil bei 1,1518 US-Dollar gehalten.
    • EZB-Referenzkurs am Montag bei 1,1514 US-Dollar.
    • Experten sehen Eurokurs technisch angeschlagen.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag im US-Geschäft in etwa auf dem Niveau des späten europäischen Handels gehalten. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1518 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1514 (Freitag: 1,1554) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8685 (0,8655) Euro gekostet.

    Der Euro leidet aktuell darunter, dass US-Notenbankchef Jerome Powell die Erwartungen auf eine erneute Leitzinssenkung im Dezember gedämpft hatte. Vor diesem Hintergrund sehen die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) den Eurokurs derzeit technisch angeschlagen. Die Gemeinschaftswährung habe sich nicht oberhalb der 21-Tage-Durchschnittslinie stabilisieren können, die den kurzfristigen Trend beschreibe. Nun sei der Raum eröffnet für einen weiteren Kursrückgang bis unter 1,14 Dollar./jsl/edh/he





