Devisen
Euro bleibt auf etwas niedrigerem Niveau
- Eurokurs stabil bei 1,1518 US-Dollar gehalten.
- EZB-Referenzkurs am Montag bei 1,1514 US-Dollar.
- Experten sehen Eurokurs technisch angeschlagen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag im US-Geschäft in etwa auf dem Niveau des späten europäischen Handels gehalten. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1518 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1514 (Freitag: 1,1554) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8685 (0,8655) Euro gekostet.
Der Euro leidet aktuell darunter, dass US-Notenbankchef Jerome Powell die Erwartungen auf eine erneute Leitzinssenkung im Dezember gedämpft hatte. Vor diesem Hintergrund sehen die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) den Eurokurs derzeit technisch angeschlagen. Die Gemeinschaftswährung habe sich nicht oberhalb der 21-Tage-Durchschnittslinie stabilisieren können, die den kurzfristigen Trend beschreibe. Nun sei der Raum eröffnet für einen weiteren Kursrückgang bis unter 1,14 Dollar./jsl/edh/he
Die Zahlen haben lediglich für eine kleine Intraday Kerze gereicht die direkt korrigiert wurde. Nun werden die US Verbraucherpreise (14:30 Uhr) den weiteren Verlauf für die nächste Woche ebnen. Es wird sich irgendwie nie ändern, man hängt ständig an den Amerikanern.
Hallo,
Frankreich wurde im Rating soeben herabgesetzt. Kommt nun ein blutiger Montag für den Euro? Wird interessant wie der Markt darauf reagiert.