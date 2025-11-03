Sandstone Easydrip Plus mit Hextra Tech Sechseckiger breiter Nabe liefert stabilere, komfortablere Insulininjektionen

SHANGHAI, Nov. 3, 2025 /PRNewswire/ -- Ein von Experten begutachteter Artikel von Forschern der University of Shanghai for Science and Technology (USST), der in einer internationalen Fachzeitschrift für biomedizinische Technik veröffentlicht wurde, berichtet, dass die hexagonale Hextra Tech-Nabe mit breiter Plattform, die in Sandstone Easydrip Plus Pen-Nadeln verwendet wird, die Injektionsstabilität und den Benutzerkomfort im Vergleich zu herkömmlichen schmalen Naben in Labortests verbessert. In der Studie wurden eine geringere Verformung der Nadel und eine höhere Kippsicherheit unter Belastung gemessen - Eigenschaften, die dazu beitragen, dass die Nadel näher an der Senkrechten bleibt und somit eine gleichmäßigere subkutane Applikation ermöglicht. Diese technischen Erkenntnisse stehen im Einklang mit den Grundprinzipien des Produktdesigns für menschliche Faktoren.

"Für Menschen, die täglich injizieren, kann eine Pen-Nadel, die stabil bleibt und sich sanft anfühlt, Ängste reduzieren und die Adhärenz unterstützen", so ein Sprecher von Sandstone. "Hextra Tech wurde entwickelt, um den Nutzern zu Hause und unterwegs mehr Kontrolle zu geben."