    Niederlande

    Alle Stimmen gezählt - Wahlergebnis unverändert

    DEN HAAG (dpa-AFX) - Nach dem Auszählen der letzten Stimmen in den Niederlanden hat die linksliberale D66 ihren Vorsprung vor dem Rechtspopulisten Geert Wilders ausgebaut. Damit hat D66 die Parlamentswahl vom Mittwoch gewonnen. Die Wahlbehörde von Den Haag teilte am Abend das Ergebnis der Stimmenabgabe von Briefwählern aus dem Ausland mit.

    D66 mit dem Spitzenkandidaten Rob Jetten kommt danach auf 26 der 150 Mandate im Parlament, der radikal-rechte Wilders ebenfalls auf 26 - aber mit weniger Stimmen. Schon am Freitag hatte der Wahldienst der Nachrichtenagentur ANP den Wahlsieg von D66 festgestellt bei der Bekanntgabe des vorläufigen Ergebnisses. Das amtliche Endergebnis wird am 7. November in Den Haag bekanntgegeben.

    Traditionell bekommt die Partei mit den meisten Stimmen den Auftrag, Chancen für eine Koalition auszuloten. Beste Aussichten für das Amt des Regierungschefs hat nun der D66-Spitzenkandidat Rob Jetten. Für eine stabile Mehrheit sind mindestens vier Parteien nötig.

    Wilders sät Zweifel

    Wilders hat seine Wahlniederlage bislang nicht anerkannt. Er äußerte in Berichten bei X Zweifel über die Rechtmäßigkeit des Ergebnisses. Diese Berichte waren von Behörden als haltlos zurückgewiesen worden.

    Wilders' Anti-Islam-Partei hatte im Vergleich zur vorigen Wahl 2023 elf Sitze verloren. Damals wurde er stärkste Kraft und war erstmals an einer Koalition beteiligt. Diese hatte er jedoch nach elf Monaten verlassen. Nun lehnen alle großen Parteien eine Zusammenarbeit mit ihm ab, so dass eine erneute Regierungsbeteiligung ausgeschlossen scheint.

    Ergebnis lange unklar

    Seit der Wahlnacht vom Mittwoch lagen die Linksliberalen und Wilders lange fast gleichauf. Doch am Freitag war nach Auszählung von den Stimmen in den Wahlbezirken der Vorsprung von D66 uneinholbar. Nach den Prognosen sollte D66 auch noch ein Restmandat gewinnen. Doch das ist nicht der Fall./xx/DP/he






