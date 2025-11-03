Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 03.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Beiträge (z.B. Beitrag 1) die negative Marktstimmung und mögliche Rückgänge betonen, heben andere (z.B. Beiträge 11 und 12) die starken Quartalszahlen und das Wachstum von Amazon hervor. Die Aktie hat sich in den letzten 14 Tagen um 13% erholt, was die positive Wahrnehmung unter den Anlegern stärkt.