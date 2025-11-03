Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 03.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.11.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Amazon
Tagesperformance: +5,04 %
Platz 1
Performance 1M: +11,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Beiträge (z.B. Beitrag 1) die negative Marktstimmung und mögliche Rückgänge betonen, heben andere (z.B. Beiträge 11 und 12) die starken Quartalszahlen und das Wachstum von Amazon hervor. Die Aktie hat sich in den letzten 14 Tagen um 13% erholt, was die positive Wahrnehmung unter den Anlegern stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
Merck & Co
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 2
Performance 1M: -2,36 %
Boeing
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 3
Performance 1M: -5,59 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 4
Performance 1M: +9,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 2,1 % zugelegt. Analysten haben das Kursziel von 250 auf 350 Dollar angehoben, was ein starkes Aufwärtspotenzial signalisiert. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich möglicher Rücksetzer, insbesondere aufgrund der Abhängigkeit von China und der KI-Branche. Die Marktstimmung bleibt optimistisch, besonders für die Monate November und Dezember.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 5
Performance 1M: +9,07 %
Nike (B)
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 6
Performance 1M: -11,75 %
