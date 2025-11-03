Beijings Finanzstraße: Globaler Einfluss auf Rekordhoch!
Ein Meilenstein der Finanzwelt: Die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2025 in Beijing setzte mit über 6.000 Teilnehmern und bedeutenden Kooperationen neue Maßstäbe.
- Die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2025 fand vom 27. bis 30. Oktober in Beijing statt und zog über 6.000 Teilnehmer an.
- Über 400 hochrangige Vertreter aus mehr als 30 Ländern nahmen an 38 Parallelveranstaltungen teil, was Rekorde in Größe und Einfluss aufstellte.
- Das Forum führte zu wichtigen Meilensteinen, darunter die Unterzeichnung internationaler Kooperationsabkommen und die Bekanntgabe von über 100 Ergebnissen.
- Zwei wegweisende Berichte wurden veröffentlicht, darunter der „Financial Street Development Report 2025“, der den globalen Einfluss der Finanzstraße Beijings hervorhebt.
- Die Belt and Road Initiative trug zur internationalen Zusammenarbeit bei, mit Krediten von über 2 Billionen Yuan für BRI-bezogene Projekte.
- Alle 29 bedeutenden Banken weltweit nahmen am Forum teil, und es wurden fünf Veranstaltungsorte im Ausland eingerichtet, um den globalen Dialog zu fördern.
