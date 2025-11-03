57 0 Kommentare Beijings Finanzstraße: Globaler Einfluss auf Rekordhoch!

Ein Meilenstein der Finanzwelt: Die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2025 in Beijing setzte mit über 6.000 Teilnehmern und bedeutenden Kooperationen neue Maßstäbe.

Die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2025 fand vom 27. bis 30. Oktober in Beijing statt und zog über 6.000 Teilnehmer an.

Über 400 hochrangige Vertreter aus mehr als 30 Ländern nahmen an 38 Parallelveranstaltungen teil, was Rekorde in Größe und Einfluss aufstellte.

Das Forum führte zu wichtigen Meilensteinen, darunter die Unterzeichnung internationaler Kooperationsabkommen und die Bekanntgabe von über 100 Ergebnissen.

Zwei wegweisende Berichte wurden veröffentlicht, darunter der „Financial Street Development Report 2025“, der den globalen Einfluss der Finanzstraße Beijings hervorhebt.

Die Belt and Road Initiative trug zur internationalen Zusammenarbeit bei, mit Krediten von über 2 Billionen Yuan für BRI-bezogene Projekte.

Alle 29 bedeutenden Banken weltweit nahmen am Forum teil, und es wurden fünf Veranstaltungsorte im Ausland eingerichtet, um den globalen Dialog zu fördern.





