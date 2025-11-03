Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 03.11.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.11.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: +14,74 %
Tagesperformance: +14,74 %
Platz 1
Performance 1M: +0,91 %
Performance 1M: +0,91 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,39 %
Tagesperformance: +5,39 %
Platz 2
Performance 1M: +24,35 %
Performance 1M: +24,35 %
Amazon
Tagesperformance: +4,95 %
Tagesperformance: +4,95 %
Platz 3
Performance 1M: +11,94 %
Performance 1M: +11,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Beiträge (z.B. Beitrag 1) die negative Marktstimmung und mögliche Rückgänge betonen, heben andere (z.B. Beiträge 11 und 12) die starken Quartalszahlen und das Wachstum von Amazon hervor. Die Aktie hat sich in den letzten 14 Tagen um 13% erholt, was die positive Wahrnehmung unter den Anlegern stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -4,88 %
Tagesperformance: -4,88 %
Platz 4
Performance 1M: -11,62 %
Performance 1M: -11,62 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: +4,28 %
Tagesperformance: +4,28 %
Platz 5
Performance 1M: +14,34 %
Performance 1M: +14,34 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -4,18 %
Tagesperformance: -4,18 %
Platz 6
Performance 1M: -4,05 %
Performance 1M: -4,05 %
Tesla
Tagesperformance: +3,64 %
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 7
Performance 1M: +6,24 %
Performance 1M: +6,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gespalten. Während einige auf ein mögliches Doppel-Top bei 488 Dollar hinweisen und skeptisch gegenüber den desaströsen Verkaufszahlen in Europa und China sind, gibt es auch Prognosen für einen Anstieg auf 500-600 Dollar. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Volatilität, und viele Anleger warten auf eine Korrektur.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Dexcom
Tagesperformance: +3,50 %
Tagesperformance: +3,50 %
Platz 8
Performance 1M: -10,93 %
Performance 1M: -10,93 %
Applied Materials
Tagesperformance: +3,04 %
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 9
Performance 1M: +10,93 %
Performance 1M: +10,93 %
Palantir
Tagesperformance: +2,98 %
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 10
Performance 1M: +9,92 %
Performance 1M: +9,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während der Kurs über 200 $ schwankt und hohe Erwartungen an die Quartalszahlen bestehen, gibt es Bedenken hinsichtlich übertriebenen Optimismus. Die Partnerschaft mit Nvidia wird als positives Signal gewertet, jedoch wird auch eine mögliche Volatilität und Konsolidierung bei 150-160 $ diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
Lam Research
Tagesperformance: +2,96 %
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 11
Performance 1M: +11,64 %
Performance 1M: +11,64 %
CDW Corporation
Tagesperformance: -2,93 %
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 12
Performance 1M: +1,63 %
Performance 1M: +1,63 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -2,80 %
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 13
Performance 1M: +10,99 %
Performance 1M: +10,99 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -2,75 %
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 14
Performance 1M: -2,36 %
Performance 1M: -2,36 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -2,70 %
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 15
Performance 1M: -7,06 %
Performance 1M: -7,06 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 16
Performance 1M: +9,07 %
Performance 1M: +9,07 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 17
Performance 1M: +9,58 %
Performance 1M: +9,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 2,1 % zugelegt. Analysten haben das Kursziel von 250 auf 350 Dollar angehoben, was ein starkes Aufwärtspotenzial signalisiert. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich möglicher Rücksetzer, insbesondere aufgrund der Abhängigkeit von China und der KI-Branche. Die Marktstimmung bleibt optimistisch, besonders für die Monate November und Dezember.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -2,58 %
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 18
Performance 1M: +0,81 %
Performance 1M: +0,81 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: -2,55 %
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 19
Performance 1M: -8,42 %
Performance 1M: -8,42 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: +2,52 %
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 20
Performance 1M: +2,61 %
Performance 1M: +2,61 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +2,45 %
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 21
Performance 1M: +10,74 %
Performance 1M: +10,74 %
Zscaler
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 22
Performance 1M: +9,41 %
Performance 1M: +9,41 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -2,37 %
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 23
Performance 1M: -7,40 %
Performance 1M: -7,40 %
Costco Wholesale
Tagesperformance: +2,34 %
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 24
Performance 1M: +1,13 %
Performance 1M: +1,13 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +2,16 %
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 25
Performance 1M: +11,23 %
Performance 1M: +11,23 %
Alphabet
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 26
Performance 1M: +16,14 %
Performance 1M: +16,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Alphabet im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger besorgt über die Korrektur sind, sehen andere die aktuellen Kurse als Kaufgelegenheit. Die fundamentale Bewertung wird als stark angesehen, insbesondere in Bezug auf KI und Cloud-Dienste. Trotz einer negativen Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen bleibt das langfristige Potenzial von Alphabet unbestritten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 27
Performance 1M: +23,02 %
Performance 1M: +23,02 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte