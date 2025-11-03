Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 03.11.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.11.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
DuPont de Nemours
Tagesperformance: -57,02 %
Platz 1
Performance 1M: +2,24 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: +14,64 %
Platz 2
Performance 1M: +0,91 %
Kenvue
Tagesperformance: +14,52 %
Platz 3
Performance 1M: -6,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kenvue
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Kenvue im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 14% nachgegeben, während Analysten ein Kursziel von 24 USD sehen. Die bevorstehenden 3Q-Zahlen und rechtliche Bedenken bezüglich Paracetamol könnten die Kursentwicklung beeinflussen. Zudem wird eine Übernahme durch Kimberly-Clark diskutiert, was Chancen auf eine Restrendite bietet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kenvue eingestellt.
Kimberly-Clark
Tagesperformance: -13,58 %
Platz 4
Performance 1M: -1,06 %
Incyte
Tagesperformance: +8,86 %
Platz 5
Performance 1M: +10,90 %
Moderna
Tagesperformance: -7,25 %
Platz 6
Performance 1M: -2,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist negativ, geprägt von einer Kursentwicklung von -6,5 % in den letzten 14 Tagen. Die bevorstehenden Quartalszahlen werden pessimistisch erwartet, während die Bewertung mit einem KBV von 1,1 als günstig gilt. Besorgnis über erhöhte Short-Positionen verstärkt die Unsicherheit, doch einige Anleger sehen die Möglichkeit einer Stabilisierung oder positiver Nachrichten durch Partnerschaften.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.
Western Digital
Tagesperformance: +7,09 %
Platz 7
Performance 1M: +17,02 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: +6,61 %
Platz 8
Performance 1M: -2,24 %
Wynn Resorts
Tagesperformance: +6,31 %
Platz 9
Performance 1M: -9,21 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,44 %
Platz 10
Performance 1M: +24,35 %
The Hershey
Tagesperformance: -5,01 %
Platz 11
Performance 1M: -9,02 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -4,98 %
Platz 12
Performance 1M: -11,62 %
Amazon
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 13
Performance 1M: +11,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Beiträge (z.B. Beitrag 1) die negative Marktstimmung und mögliche Rückgänge betonen, heben andere (z.B. Beiträge 11 und 12) die starken Quartalszahlen und das Wachstum von Amazon hervor. Die Aktie hat sich in den letzten 14 Tagen um 13% erholt, was die positive Wahrnehmung unter den Anlegern stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
LKQ
Tagesperformance: -4,68 %
Platz 14
Performance 1M: +4,85 %
EQT
Tagesperformance: +4,67 %
Platz 15
Performance 1M: -1,95 %
Interactive Brokers Group Registered (A)
Tagesperformance: +4,62 %
Platz 16
Performance 1M: +0,49 %
Las Vegas Sands
Tagesperformance: +4,59 %
Platz 17
Performance 1M: +10,75 %
Eli Lilly
Tagesperformance: +4,23 %
Platz 18
Performance 1M: +6,91 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +4,20 %
Platz 19
Performance 1M: +2,59 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: -4,18 %
Platz 20
Performance 1M: -29,42 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -4,17 %
Platz 21
Performance 1M: -4,05 %
Uber Technologies
Tagesperformance: +4,13 %
Platz 22
Performance 1M: +1,95 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 23
Performance 1M: -20,28 %
Keysight Technologies
Tagesperformance: +4,01 %
Platz 24
Performance 1M: +6,42 %
Tapestry
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 25
Performance 1M: -3,26 %
The Cigna Group
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 26
Performance 1M: -16,01 %
International Paper
Tagesperformance: -3,74 %
Platz 27
Performance 1M: -15,70 %
Tesla
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 28
Performance 1M: +6,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gespalten. Während einige auf ein mögliches Doppel-Top bei 488 Dollar hinweisen und skeptisch gegenüber den desaströsen Verkaufszahlen in Europa und China sind, gibt es auch Prognosen für einen Anstieg auf 500-600 Dollar. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Volatilität, und viele Anleger warten auf eine Korrektur.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Vistra
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 29
Performance 1M: -5,41 %
Motorola Solutions
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 30
Performance 1M: -7,44 %
Merck & Co
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 31
Performance 1M: -2,36 %
Dexcom
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 32
Performance 1M: -10,93 %
Tractor Supply
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 33
Performance 1M: -2,03 %
Coterra Energy
Tagesperformance: +3,26 %
Platz 34
Performance 1M: +4,04 %
CDW Corporation
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 35
Performance 1M: +1,63 %
Coinbase
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 36
Performance 1M: -7,07 %
PPG Industries
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 37
Performance 1M: -4,88 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 38
Performance 1M: -7,06 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 39
Performance 1M: -2,36 %
Carrier Global Corporation
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 40
Performance 1M: +2,95 %
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte