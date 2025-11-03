SAF-HOLLAND SE: Umsatzprognose sinkt wegen schwacher Nachfrage
SAF-HOLLAND SE passt die Umsatzprognose für 2025 an: Unsicherheiten im Truckmarkt und langsame Erholung in APAC belasten die Erwartungen. Neuer Umsatzrahmen: 1.700 bis 1.750 Mio. Euro.
Foto: SAF Holland
- SAF-HOLLAND SE hat die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund schwächerer Nachfrageerwartungen angepasst.
- Im nordamerikanischen Truckmarkt gibt es anhaltende Unsicherheiten durch die US-Zollpolitik, die zu Kaufzurückhaltung führen.
- In der Region APAC verläuft die Markterholung langsamer als erwartet, insbesondere in Indien und Südostasien.
- Der europäische Trailermarkt zeigt keine Fortsetzung des positiven Auftragsmomentums aus dem zweiten Quartal.
- Der Vorstand erwartet nun einen Konzernumsatz zwischen 1.700 Mio. Euro und 1.750 Mio. Euro, im Vergleich zur vorherigen Prognose von rund 1.800 Mio. Euro.
- Die bereinigte EBIT-Marge bleibt bei rund 9,3 %, und die Investitionsquote soll bis zu 3,0 % des Konzernumsatzes betragen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei SAF-HOLLAND ist am 13.11.2025.
Der Kurs von SAF-HOLLAND lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,12 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.563,14PKT (-1,06 %).
-1,99 %
-4,23 %
-4,88 %
-10,00 %
-1,68 %
+83,29 %
+87,45 %
+5,96 %
-50,64 %
