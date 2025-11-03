Redcare Pharmacy - Aktie auf Talfahrt - 03.11.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Redcare Pharmacy Aktie. Sie fällt um -4,49 % auf 68,05€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Redcare Pharmacy mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -26,31 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -11,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,46 %. Im Jahr 2025 gab es für Redcare Pharmacy bisher ein Minus von -45,95 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,30 % geändert.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,25 % 1 Monat -8,46 % 3 Monate -26,31 % 1 Jahr -49,65 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Redcare Pharmacy Aktie, die stark von Leerverkäufen betroffen ist. Die hohe Short-Quote führt zu einem Vertrauensverlust, während einige Mitglieder die fundamentalen Aussichten nach einem kritischen Bericht als nicht ausschlaggebend für den Kursrückgang ansehen. Es gibt gespaltene Meinungen über die zukünftige Kursentwicklung, wobei einige einen Rebound erwarten und andere vor weiteren Rückgängen warnen. Saisonale Faktoren könnten das Geschäft positiv beeinflussen, und einige sehen die Aktie langfristig als unterbewertet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,41 Mrd.EUR wert.

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.