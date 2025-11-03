SAF Holland senkt erneut Umsatzziel - Zölle belasten Nordamerikageschäft
- SAF-Holland senkt Umsatzziel auf 1,70-1,75 Mrd. €
- Marktbedingungen in Nordamerika und APAC verschlechtern sich
- Umsatz fiel in 9 Monaten um 9,9 % auf 1,31 Mrd. €
BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Lkw-Zulieferer SAF-Holland senkt wegen einer eingetrübten Absatzerwartung sein Umsatzziel erneut. Der Erlös dürfte 2025 bei 1,70 bis 1,75 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am späten Montagabend mit. Ende Juli hatte SAF den Erlösausblick bereits von 1,85 bis 2,0 auf 1,8 Milliarden Euro verringert. Die Erwartungen für die bereinigte Ebit-Marge von 9,3 Prozent sowie für die Investitionsquote von bis zu 3,0 Prozent des Konzernumsatzes bleiben hingegen unverändert.
Im nordamerikanischen Lkw-Markt habe sich das Geschäftsumfeld in den vergangenen Monaten weiter eingetrübt, hieß es zur Begründung. Hauptursache hierfür seien die anhaltenden Unsicherheiten infolge der US-Zollpolitik, die zu einer spürbaren Kaufzurückhaltung geführt hätten. Auch in der Region APAC laufe die Markterholung weniger positiv als erwartet. Im europäischen Anhängermarkt habe sich zuletzt die positive Auftragsdynamik aus dem zweiten Quartal nicht fortgesetzt.
In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres sank der Umsatz um 9,9 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro. Die Kundennachfrage im Erstausrüstungsgeschäft sei anhaltend schwach gewesen, hieß es. Das bereinigte Ebit sank um 17,1 Prozent auf 121,1 Millionen Euro. Die entsprechende Marge fiel von 13,3 auf 13,1 Prozent.
Die SAF-Holland-Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um 2,5 Prozent nach./he/edh/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie
Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 13,90 auf Lang & Schwarz (03. November 2025, 22:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um -3,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,47 %.
Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 630,98 Mio..
SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,444EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +7,91 %/+101,44 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SAF-HOLLAND - SAFH00 - DE000SAFH001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAF-HOLLAND. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Oder haben die Angst vor Trump und Konjunkturflaute und versorgen sich vorsorglich mit teurer Liquidität für morgen?
Auf alle Fälle steigen die Zinskosten und wenn die Konjunktur Flaute zeigt, sinkt auch das EBIT.
Als Investor gilt hier nun die gelbe Ampel.