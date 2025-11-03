    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group
    RBC stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 54 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Autobauer habe im dritten Quartal die Gewinnerwartungen dank Kostensenkungen und operativer Effizienzsteigerungen und trotz anhaltender Herausforderungen durch US-Zölle und China übertroffen, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management einen Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro sowie laufende Kostensenkungsmaßnahmen angekündigt./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 15:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 15:13 / EST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,77 % und einem Kurs von 57,51EUR auf Lang & Schwarz (03. November 2025, 22:24 Uhr) gehandelt.




