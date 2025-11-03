ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 151 Dollar
- Jefferies bleibt bei Biontech auf "Buy" Einstufung.
- Umsatz über Marktprognosen, positive Quartalszahlen.
- Jahresumsatzziel wurde vom Management angehoben.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 151 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Impfstoffherstellers sei höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management das Jahresumsatzziel angehoben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 104,0 auf Nasdaq (03. November 2025, 22:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -1,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,91 %.
Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 21,70 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 151,00USD was eine Bandbreite von +10,62 %/+45,26 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 151 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BioNTech - A2PSR2 - US09075V1026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BioNTech. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Diese Aktie bedarf viel Geduld, bis sie ordentlich nach oben geht.
Deutsches Ärzteblatt
Ausgabe 22/2025
Onkologie: Wo die Forschung beim Impfen gegen Krebs steht
„Vor 2 Jahren hätte ich noch gesagt, dass die Präparate vor allem bei Haut- und Lungenkrebs zum Einsatz kommen werden“, sagt Halama. Mittlerweile gehe er aufgrund neuerer Forschungsergebnisse davon aus, dass die personalisierten mRNA-Impfstoffe gegen jeden Krebs wirken könnten, von dem man eine Probe für die Identifikation von Neoantigenen nehmen kann. Das sind Peptide oder Proteine, durch die sich Krebszellen von gesunden Zellen unterscheiden.
das hohe Kurs Umsatzverhältnis muss immer im Hinblick auf die Barmittel und Schulden gesehen werden.