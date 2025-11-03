    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioNTech AktievorwärtsNachrichten zu BioNTech

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 151 Dollar

    • Jefferies bleibt bei Biontech auf "Buy" Einstufung.
    • Umsatz über Marktprognosen, positive Quartalszahlen.
    • Jahresumsatzziel wurde vom Management angehoben.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 151 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Impfstoffherstellers sei höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management das Jahresumsatzziel angehoben./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2

     

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 104,0 auf Nasdaq (03. November 2025, 22:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -1,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 21,70 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 151,00USD was eine Bandbreite von +10,62 %/+45,26 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 151 US-Dollar

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
