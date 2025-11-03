Xinhua Silk Road
Globale Erklärung für erlesene Weine und Spirituosen des Chishui-Flusses in Guizhou veröffentlicht
Beijing (ots/PRNewswire) - Die "Global Fine Wines & Spirits Declaration of
Chishui River" (Globale Erklärung für erlesene Weine und Spirituosen des
Chishui-Flusses) wurde während des Chishui River Forum 2025, das kürzlich in der
südwestchinesischen Provinz Guizhou stattfand, veröffentlicht und ruft zur
nachhaltigen Entwicklung der gesamten Wein- und Spirituosenbranche auf.
In der Erklärung werden Wein- und Spirituosenunternehmen aufgefordert, die Natur
zu respektieren und die Ökologie zu schützen, Qualität zu wahren sowie das
Kulturerbe zu pflegen, für einen vernünftigen und gesunden Alkoholkonsum
einzutreten sowie Verantwortung zu übernehmen und einen Beitrag für die
Gesellschaft zu leisten.
Sie betont zudem die Notwendigkeit, dass Wein- und Spirituosenunternehmen
technologische Innovation und integrierte Entwicklung vorantreiben, Offenheit,
Inklusion sowie gegenseitigen Respekt fördern und Austausch sowie gegenseitiges
Lernen für Koexistenz und gemeinsamen Wohlstand unterstützen.
Die Erklärung wurde zu einer Zeit veröffentlicht, in der die globale
Spirituosenindustrie aufgrund der veränderten Verbraucherpräferenzen der
jüngeren Generation, insbesondere der Generation Z, der Anwendung digitaler
Technologien im traditionellen Spirituosenherstellungsprozess sowie der
Notwendigkeit der Globalisierung vor großen Herausforderungen steht.
Das Chishui River Forum 2025 stand unter dem Motto "Interweaving Harmony"
(Verflochtene Harmonie) und zog beinahe 400 Teilnehmer aus dem In- und Ausland
an, darunter Vertreter renommierter Wein- und Spirituosenunternehmen sowie
Branchenexperten, um sich über die Entwicklung der globalen Spirituosenindustrie
auszutauschen. Das Forum wurde vom China Economic Information Service und China
Moutai initiiert.
Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348132.html
Video - https://mma.prnewswire.com/media/2810988/Guizhou_Chishui.mp4
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road
-globale-erklarung-fur-erlesene-weine-und-spirituosen-des-chishui-flusses-in-gui
zhou-veroffentlicht-302603048.html
