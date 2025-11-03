    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Globale Erklärung für erlesene Weine und Spirituosen des Chishui-Flusses in Guizhou veröffentlicht

    Beijing (ots/PRNewswire) - Die "Global Fine Wines & Spirits Declaration of
    Chishui River" (Globale Erklärung für erlesene Weine und Spirituosen des
    Chishui-Flusses) wurde während des Chishui River Forum 2025, das kürzlich in der
    südwestchinesischen Provinz Guizhou stattfand, veröffentlicht und ruft zur
    nachhaltigen Entwicklung der gesamten Wein- und Spirituosenbranche auf.

    In der Erklärung werden Wein- und Spirituosenunternehmen aufgefordert, die Natur
    zu respektieren und die Ökologie zu schützen, Qualität zu wahren sowie das
    Kulturerbe zu pflegen, für einen vernünftigen und gesunden Alkoholkonsum
    einzutreten sowie Verantwortung zu übernehmen und einen Beitrag für die
    Gesellschaft zu leisten.

    Sie betont zudem die Notwendigkeit, dass Wein- und Spirituosenunternehmen
    technologische Innovation und integrierte Entwicklung vorantreiben, Offenheit,
    Inklusion sowie gegenseitigen Respekt fördern und Austausch sowie gegenseitiges
    Lernen für Koexistenz und gemeinsamen Wohlstand unterstützen.

    Die Erklärung wurde zu einer Zeit veröffentlicht, in der die globale
    Spirituosenindustrie aufgrund der veränderten Verbraucherpräferenzen der
    jüngeren Generation, insbesondere der Generation Z, der Anwendung digitaler
    Technologien im traditionellen Spirituosenherstellungsprozess sowie der
    Notwendigkeit der Globalisierung vor großen Herausforderungen steht.

    Das Chishui River Forum 2025 stand unter dem Motto "Interweaving Harmony"
    (Verflochtene Harmonie) und zog beinahe 400 Teilnehmer aus dem In- und Ausland
    an, darunter Vertreter renommierter Wein- und Spirituosenunternehmen sowie
    Branchenexperten, um sich über die Entwicklung der globalen Spirituosenindustrie
    auszutauschen. Das Forum wurde vom China Economic Information Service und China
    Moutai initiiert.

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348132.html

    Video - https://mma.prnewswire.com/media/2810988/Guizhou_Chishui.mp4

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road
    -globale-erklarung-fur-erlesene-weine-und-spirituosen-des-chishui-flusses-in-gui
    zhou-veroffentlicht-302603048.html

    Pressekontakt:

    Shanshan Gu,
    1054852417@qq.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6150779
    OTS: Xinhua Silk Road Information Service




