Globale Erklärung für erlesene Weine und Spirituosen des Chishui-Flusses in Guizhou veröffentlicht

Beijing (ots/PRNewswire) - Die "Global Fine Wines & Spirits Declaration of

Chishui River" (Globale Erklärung für erlesene Weine und Spirituosen des

Chishui-Flusses) wurde während des Chishui River Forum 2025, das kürzlich in der

südwestchinesischen Provinz Guizhou stattfand, veröffentlicht und ruft zur

nachhaltigen Entwicklung der gesamten Wein- und Spirituosenbranche auf.



In der Erklärung werden Wein- und Spirituosenunternehmen aufgefordert, die Natur

zu respektieren und die Ökologie zu schützen, Qualität zu wahren sowie das

Kulturerbe zu pflegen, für einen vernünftigen und gesunden Alkoholkonsum

einzutreten sowie Verantwortung zu übernehmen und einen Beitrag für die

Gesellschaft zu leisten.





Sie betont zudem die Notwendigkeit, dass Wein- und Spirituosenunternehmen

technologische Innovation und integrierte Entwicklung vorantreiben, Offenheit,

Inklusion sowie gegenseitigen Respekt fördern und Austausch sowie gegenseitiges

Lernen für Koexistenz und gemeinsamen Wohlstand unterstützen.



Die Erklärung wurde zu einer Zeit veröffentlicht, in der die globale

Spirituosenindustrie aufgrund der veränderten Verbraucherpräferenzen der

jüngeren Generation, insbesondere der Generation Z, der Anwendung digitaler

Technologien im traditionellen Spirituosenherstellungsprozess sowie der

Notwendigkeit der Globalisierung vor großen Herausforderungen steht.



Das Chishui River Forum 2025 stand unter dem Motto "Interweaving Harmony"

(Verflochtene Harmonie) und zog beinahe 400 Teilnehmer aus dem In- und Ausland

an, darunter Vertreter renommierter Wein- und Spirituosenunternehmen sowie

Branchenexperten, um sich über die Entwicklung der globalen Spirituosenindustrie

auszutauschen. Das Forum wurde vom China Economic Information Service und China

Moutai initiiert.



