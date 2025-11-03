Capital A erkundet Bahrain als Drehscheibe für Luftfahrt, Ingenieurwesen und Logistik im Nahen Osten, um globale Expansionspläne voranzutreiben

MANAMA, Bahrain, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Capital A Berhad („Capital A" oder „die Gruppe") hat heute eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) mit dem Ministerium für Verkehr und Telekommunikation unterzeichnet, um die Einrichtung von Bahrain als Drehkreuz von AirAsia im Nahen Osten zu prüfen. Dies markiert den Beginn einer langfristigen Partnerschaft zum Aufbau einer wichtigen Brücke zwischen der ASEAN und einer der am schnellsten wachsenden Luftfahrtregionen der Welt.

Transport und Telekommunikation aus dem Königreich Bahrain, was das enorme Potenzial dieser Partnerschaft und die Rolle Bahrains als wichtiger Knotenpunkt in der globalen Netzwerkstrategie von AirAsia unterstreicht

Die Absichtserklärung legt einen umfassenden Rahmen für eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen Capital A und Bahrain in den Bereichen Luftfahrt und Wirtschaft fest, mit dem gemeinsamen Ziel, neue Wege zwischen dem Königreich und der ASEAN-Region zu erschließen. Sie umreißt eine vielschichtige Zusammenarbeit in den Bereichen Flugbetrieb, Fracht und Logistik, Wartungskapazitäten und Talentförderung.

Tony Fernandes, Geschäftsführer von Capital A, sagte: „Diese Partnerschaft ist ein entscheidender Wendepunkt. Mit der baldigen Fertigstellung unserer Umstrukturierung im Luftfahrtbereich treten sowohl Capital A als auch AirAsia in eine weitere mutige und bahnbrechende Phase des globalen Wachstums ein, und Bahrain wird für uns eine leistungsstarke Startrampe im Nahen Osten sein."

„AirAsia basiert auf Innovation, und wir definieren das Modell der Low-Cost-Luftfahrt kontinuierlich neu. Wir haben Pionierarbeit bei der Gründung von Fluggesellschaften außerhalb unserer Heimatbasis in Malaysia geleistet und erfolgreich in unsere ASEAN-Hochburgen in Thailand, Indonesien, den Philippinen und Kambodscha expandiert. Bahrain setzt den innovativen und wegweisenden Geist von AirAsia fort, neue Modelle zu schaffen, um unsere Mission „Jetzt kann jeder fliegen" fortzusetzen, und dies spiegelt sich in den Bereichen wider, die wir mit dieser Partnerschaft erkunden."

„Die Zukunft des Reisens ist multi-hub, nahtlos und grenzenlos. Bis 2030 planen wir, zusätzlich zum potenziellen Betrieb eines AOC mit Sitz in Bahrain, über 25 tägliche Flüge zwischen Bahrain und unseren ASEAN-Megahubs durchzuführen und in den nächsten fünf Jahren über 20 Millionen Passagiere zu befördern. Es wird neue Ströme von Menschen, Handel, Talenten und Fracht geben, nicht nur zwischen den großen Hauptstädten, sondern auch in schnell wachsenden zweitrangigen und aufstrebenden Städten, in denen eine echte wirtschaftliche Expansion stattfindet."