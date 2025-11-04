ASUS IoT bringt die ultraflache Panel-PC-Serie APC-125U auf den Markt

TAIPEI, Taiwan, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- ASUS IoT, ein weltweit führender Anbieter von AIoT-Lösungen, hat heute die Einführung seiner ersten Industrie-Panel-PCs der APC-Serie bekannt gegeben – die APC-125U-Serie. Mit ihrem ultraschlanken, lüfterlosen Design mit einer flachen, IP66-zertifizierten Front und angetrieben von Intel Core Ultra 5 125U Prozessoren mit integrierter NPU bietet die neue Serie erweiterte Leistung sowie Zuverlässigkeit für industrielle HMI-, MES- und Steuerungsanwendungen.

Cleverere Industrieleistung

Die APC-125U-Serie basiert auf der neuesten Intel-Core-Ultra-Plattform und bietet dank der integrierten Intel-ArcXe-LPG-Grafik eine um bis zu 50 % verbesserte Grafikleistung, die eine flüssigere Datenvisualisierung, eine schnellere HMI-Reaktionszeit sowie eine höhere Gesamteffizienz gewährleistet. Sein energieeffizientes Design senkt den Stromverbrauch um bis zu 20 % und ermöglicht einen stabilen 24/7-Betrieb in kritischen Umgebungen.

Entwickelt für nahtlose Integration

Die APC-125U-Serie wurde für die industrielle Konnektivität entwickelt und bietet eine Vielzahl E/A-Anschlüsse, darunter vier LAN-Anschlüsse – zwei mit 2,5 GbE für bandbreitenintensive Aufgaben wie maschinelle Bildverarbeitung sowie Echtzeitüberwachung – und sechs USB- sowie zwei COM-Anschlüsse für die nahtlose Integration von Geräten. Mit zwei M.2-Steckplätzen (B-Key und E-Key) können Benutzer das System über die modulare E/A-Erweiterung von ASUS IoT leicht skalieren sowie anpassen und so die Flexibilität für sich entwickelnde industrielle Anforderungen optimieren.

Mit einer Tiefe von nur 50 mm und einem extrem schmalen Rahmen von 22 mm bietet die APC-125U-Serie 15-, 17- sowie 21,5-Zoll-Industrie-P-CAP-Touchscreens in den Formaten 4:3 und 16:9 – perfekt für Installationen mit begrenztem Platzangebot. Das robuste Aluminiumgehäuse sowie die IP66-zertifizierte Frontplatte gewährleisten Langlebigkeit und einen einfachen Einsatz in rauen oder feuchten Umgebungen.

Die leistungsstarke und vielseitige neue APC-125U-Serie kombiniert Leistung, Langlebigkeit sowie Skalierbarkeit und ermöglicht so eine intelligentere sowie effizientere industrielle Automatisierung.

Informationen zu ASUS IoT

ASUS IoT ist eine Untermarke von ASUS, die sich der Entwicklung von unglaublichen Lösungen in den Bereichen KI und IoT widmet. Unser Ziel ist es, ein vertrauenswürdiger Anbieter eingebetteter Systeme und ein Partner im Ökosystem für AIoT-Lösungen zu werden. ASUS IoT ist bestrebt, erstklassige Produkte und Dienstleistungen für verschiedene vertikale Märkte zu liefern, um den Menschen überall komfortable sowie effiziente Umgebungen zu bieten.

Informationen zu ASUS

ASUS ist ein weltweit führender Technologieanbieter, der die innovativsten sowie intuitivsten Geräte, Komponenten und Lösungen der Welt bereitstellt, um Menschen überall auf der Welt ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten, das ihr Leben bereichert. Mit einem Team von 5000 internen Forschungs- und Entwicklungsexperten ist das Unternehmen weltweit dafür bekannt, aktuelle Technologien kontinuierlich neu zu erfinden. ASUS wird regelmäßig als eines der weltweit angesehensten Unternehmen von Fortune mit dem Titel „Fortune's World's Most Admired Companies" ausgezeichnet und engagiert sich für die Sicherung einer nachhaltigen Zukunft. Das Ziel lautet, ein klimaneutrales Unternehmen zu schaffen, das den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft vorantreibt, mit einer verantwortungsbewussten Lieferkette, die einen Mehrwert für jeden Einzelnen von uns schafft.

