Engwe präsentiert Flaggschiff-E-Bikes auf der EICMA 2025 in Mailand

BERLIN, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Engwe , eine weltweit führende E-Bike-Marke, wird ihre neuesten Modelle auf der EICMA 2025 (4.-9. November) in Mailand vorstellen. Unter dem Motto "Experience the Power, Explore the Way" will Engwe die Fahrer ansprechen, den Wiedererkennungswert der Marke stärken und seine Innovationen im Bereich der E-Mobilität hervorheben. Die Besucher sind eingeladen, die neuesten E-Bikes in Halle 4, Stand E87, auf dem Mailänder Messegelände zu testen und aus erster Hand zu erfahren.

Die Engwe-Produktpalette auf der EICMA umfasst die Flaggschiffe Engine Pro 3.0 Boost und L20 3.0 Pro, zusammen mit dem vielseitigen EP-2 3.0 Boost und leicht ENGWE N1 Series. Der Motor Pro 3.0 Boost und L20 3.0 Pro stellen die nächste Stufe der Innovation und Leistung im Engwe-Portfolio dar, während die EP-2 3.0 Boost und Mapfour N1 Pro erfüllen eine breite Palette von Fahreranforderungen.

Engine Pro 3.0 Boost--Das bisher leistungsstärkste Upgrade

Das E-Bike-Flaggschiff von Engwe, das 90 Nm Drehmoment für mühelose Anstiege liefert. Es verfügt über eine 720-Wh-Batterie (130 km Reichweite) und ein 8-A-Schnellladegerät (vollständige Aufladung in etwa 2 Stunden). Die Vollfederung, die hydraulischen Bremsen und die pannensicheren Reifen sorgen für Vertrauen auf jedem Terrain. Das intelligente Diebstahlschutzsystem von Engwe hält den Fahrer in Verbindung. CNET lobt es als "ein ambitioniertes Elektrofahrrad, das für diejenigen entwickelt wurde, die lange Strecken zurücklegen und ihre eigenen Grenzen herausfordern wollen."

L20 3.0 Pro- Das erste kompakte All-Terrain E-Bike mit Vollfederung

Ein faltbares 20-Zoll-E-Bike, das sowohl für die Stadt als auch für die Straße geeignet ist. Der leichte Rahmen und die Vollfederung sorgen für Komfort und Kontrolle, während der 250-W-Mittelmotor ein Drehmoment von 100 Nm für leichte Anstiege liefert. Das IoT-System bietet GPS-Ortung und App-Fernsteuerung. Die 720-Wh-Batterie bietet eine Reichweite von bis zu 160 km und lässt sich mit einem 8-A-Schnellladegerät in 2 Stunden aufladen. Heise bezeichnete es als "preisgünstig und technologisch fortschrittlich".

Über ENGWE

ENGWE war bereits mehrfach auf der EICMA vertreten und nimmt aktiv an weltweiten Offline-Veranstaltungen teil. In diesem Jahr hat das Unternehmen seine Präsenz mit Flagship-Stores in Frankreich, Deutschland, Italien und Polen ausgebaut und seinen internationalen Einfluss verstärkt. Im September veranstaltete ENGWE das Event "Explore a New Way" und lud die Nutzer ein, die Einrichtungen zu besichtigen, die Innovationen zu erleben und mit der Marke in Kontakt zu treten. Das Unternehmen hat außerdem ein robustes Kundendienstnetz mit über 300 Servicezentren weltweit und einem mehrsprachigen Supportteam aufgebaut. Diese Initiativen unterstreichen das Engagement von ENGWE für die Radfahrer und die führende Rolle des Unternehmens in der E-Bike-Branche. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Engwe.

