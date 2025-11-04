89 0 Kommentare Adtran Networks SE: Neue Prognose für 2025 enthüllt!

Adtran Networks SE hat ihre Prognose für 2025 revidiert und blickt mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Der Vorstand erwartet ein Proforma EBIT, das zwischen leicht negativ und leicht positiv schwanken könnte. Grund für die Anpassung ist der Lieferzeitpunkt im vierten Quartal. Der Jahresgewinn fließt an Adtran Holdings, Inc., die auch für Verluste einsteht. Die Ergebnisse des dritten Quartals werden heute veröffentlicht, während die Zwischenmitteilung am 12. November folgt.

