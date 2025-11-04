Adtran Networks SE: Neue Prognose für 2025 enthüllt!
Adtran Networks SE hat ihre Prognose für 2025 revidiert und blickt mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Der Vorstand erwartet ein Proforma EBIT, das zwischen leicht negativ und leicht positiv schwanken könnte. Grund für die Anpassung ist der Lieferzeitpunkt im vierten Quartal. Der Jahresgewinn fließt an Adtran Holdings, Inc., die auch für Verluste einsteht. Die Ergebnisse des dritten Quartals werden heute veröffentlicht, während die Zwischenmitteilung am 12. November folgt.
Foto: adobe.stock.com
- Adtran Networks SE hat die Jahresprognose für 2025 angepasst.
- Der Vorstand rechnet mit einem Proforma EBIT im niedrigen negativen bis niedrigen positiven einstelligen Prozentbereich.
- Die Anpassung erfolgt hauptsächlich aufgrund des Zeitpunkts der Lieferungen im vierten Quartal.
- Der Jahresgewinn der Adtran Networks SE wird an die Adtran Holdings, Inc. abgeführt, während diese für etwaige Jahresfehlbeträge aufkommt.
- Die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 werden heute separat veröffentlicht, die Zwischenmitteilung folgt am 12. November 2025.
- Zukünftige Aussagen in der Mitteilung sind mit Risiken und Ungewissheiten behaftet und können von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Adtran Networks ist am 12.11.2025.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.552,69PKT (-1,12 %).
0,00 %
0,00 %
+0,23 %
+4,85 %
+10,32 %
+5,57 %
+229,77 %
+125,47 %
+414,29 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte