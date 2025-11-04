    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdtran Networks AktievorwärtsNachrichten zu Adtran Networks
    Adtran Networks SE: Spannende Q3 2025 Ergebnisse enthüllt!

    Adtran Networks SE zeigt im Q3 2025 starke Wachstumszahlen mit einem Umsatzplus von 25,9% und einem signifikanten Anstieg des Bruttoergebnisses.

    Foto: adobe.stock.com
    • Adtran Networks SE veröffentlicht Ergebnisse für Q3 2025 mit einem Quartalsumsatz von 127,6 Millionen Euro, was einem Anstieg von 25,9% im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht.
    • Das Proforma Bruttoergebnis stieg um 20,2% auf 43,5 Millionen Euro, was 34,1% des Umsatzes entspricht.
    • Das Proforma EBIT betrug 3,8 Millionen Euro (3,0% des Umsatzes), im Vergleich zu einem Verlust von 4,1 Millionen Euro (-4,1% des Umsatzes) im Q3 2024.
    • Der Umsatzanstieg ist auf die steigende Kundennachfrage und erhöhte Investitionen von Cloud- und Telekommunikationsdienstleistern zurückzuführen.
    • Adtran wird die Finanzergebnisse für Q4 2025 am 26. Februar 2026 veröffentlichen.
    • Die Proforma Finanzinformation dient als zusätzliche Finanzinformation und berücksichtigt keine nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen oder einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit Unternehmenstransaktionen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Adtran Networks ist am 12.11.2025.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.552,69PKT (-1,12 %).


    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
