HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Trump/Venezuela/Nigeria:

"Mit seiner Kanonenbootpolitik vor der Küste Venezuelas samt offener Drohungen schielt Trump vermutlich auf die Erdölreserven des lateinamerikanischen Landes - es sind die größten auf der ganzen Welt. Trump behauptet, er bekämpfe den Drogenschmuggel und lässt im Pazifik Schiffe versenken. Das ist so wenig glaubwürdig wie seine Erklärung, in Nigeria würden tausende Christen von Islamisten gemeuchelt, weshalb die USA eingreifen wollen. Sollte es einen nicht stutzig machen, dass Nigeria über die größten Erdölvorkommen Afrikas verfügt? Und - weitere Gemeinsamkeit - dass es weder Venezuela noch Nigeria gelingt, trotz dieser gigantischen Vorkommen Wohlstand für das Land zu generieren? Trumps Hilfe naht, droht, bedroht."/yyzz/DP/nas



