    'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Trump/Venezuela/Nigeria

    • Trump zielt auf Venezuelas Erdölreserven ab.
    • Glaubwürdigkeit seiner Drogenschmuggel-Bemühungen fraglich.
    • Nigeria und Venezuela: Erdöl, aber kein Wohlstand.

    HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Trump/Venezuela/Nigeria:

    "Mit seiner Kanonenbootpolitik vor der Küste Venezuelas samt offener Drohungen schielt Trump vermutlich auf die Erdölreserven des lateinamerikanischen Landes - es sind die größten auf der ganzen Welt. Trump behauptet, er bekämpfe den Drogenschmuggel und lässt im Pazifik Schiffe versenken. Das ist so wenig glaubwürdig wie seine Erklärung, in Nigeria würden tausende Christen von Islamisten gemeuchelt, weshalb die USA eingreifen wollen. Sollte es einen nicht stutzig machen, dass Nigeria über die größten Erdölvorkommen Afrikas verfügt? Und - weitere Gemeinsamkeit - dass es weder Venezuela noch Nigeria gelingt, trotz dieser gigantischen Vorkommen Wohlstand für das Land zu generieren? Trumps Hilfe naht, droht, bedroht."/yyzz/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
