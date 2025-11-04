    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu syrische Flüchtlinge

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu syrische Flüchtlinge:

    "In der syrischen Angelegenheit soll nun (.) jedenfalls zwischen Wadephul und Innenminister Dobrindt kein Blatt passen, der in Sachen Abschiebung hart bleibt. Die ganze Regierung muss sich jedoch die Frage gefallen lassen, warum Syrien nach derzeitiger Rückführungspolitik immer noch nur von Schwerverbrechern wiederaufgebaut werden soll. Es ist verständlich, dass Menschen lieber in einem Land bleiben, das ihnen im Vergleich zu ihrem zerstörten Heimatland wie das Paradies vorkommen muss. Aber Deutschland kann nicht alle Kriegsflüchtlinge dieser Welt für immer aufnehmen. Wenn der Krieg vorbei und damit der Grund für die gewährte Aufnahme entfallen ist, muss ein Großteil von ihnen wieder zurück. Ja, Deutschland braucht Ärzte, Pfleger und Ingenieure, Syrien aber braucht sie noch dringender."/yyzz/DP/nas





    dpa-AFX
