    Pressestimme

    'Handelsblatt' zu Bürokratieabbau/Vertrauensverlust

    Für Sie zusammengefasst
    • Entlastungskabinett tagt, Reformen bleiben aus.
    • Wirtschaft leidet unter Abhängigkeit von China.
    • Investoren zweifeln an Deutschlands Standortattraktivität.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Bürokratieabbau/Vertrauensverlust:

    "Am Mittwoch tagt das sogenannte Entlastungskabinett - ursprünglich gedacht, um den Bürokratieabbau entscheidend voranzubringen. Doch inzwischen wird befürchtet, dass statt entschlossener Strukturreformen nur ein paar halbherzige Digitalisierungsprojekte und Prüfaufträge beschlossen werden. Auch die Wirtschaft selbst trägt ihren Teil zur Misere bei. Die drohenden Produktionsausfälle bei den großen Autoherstellern gehen weniger auf die Politik zurück als auf eine gefährliche Abhängigkeit von China. Von echter Diversifizierung keine Spur. Investment Officer Blessing ist da fast sinnbildlich für die Lage: bemüht, aber ausgebremst. Seine Rolle bleibt bisher unklar. Offenbar hemmt die Kanzleramts- und Ministerialbürokratie einmal mehr eine gute Idee von Merz. Die Investoren registrieren das genau - und fragen sich, ob Deutschland seinen Anspruch als Wirtschaftsstandort noch einlösen kann."/yyzz/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

