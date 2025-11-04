MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Wehrpflicht und Lostopf:

"Will die Bundesregierung das neue Wehrdienstgesetz noch vor dem Jahresende unter Dach und Fach bekommen, wird sie sich strecken müssen. Im Bundestag war die Debatte verschoben worden. Denn Verfechter des freiwilligen Dienstes hatten über Nacht noch einen Lostopf für die Musterung in den Entwurf hineindiskutiert. Ein perfektes Selbsttor für die Koalition - das wievielte eigentlich? Diesmal stellte sich der sogar zuständige und komplett überrumpelte Minister Boris Pistorius quer. Den Bundeswehr-Generalinspekteur Carsten Breuer hat er an seiner Seite. Erfahrene Militärs wie Breuer diskutieren auch mal mit. Viel lieber ist ihnen aber dem Metier entsprechend, mit festen Terminen und klaren Personalgrößen zu operieren. Wenn die Bundeswehr einen Elektriker sucht, aber ein Koch aus dem Lostopf gefischt wird, kann es ganz schnell zum Kurzschluss kommen."/yyzz/DP/nas



