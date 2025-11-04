    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Volksstimme' zu Wehrpflicht und Lostopf

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesregierung muss Wehrdienstgesetz schnell klären.
    • Debatte im Bundestag wegen Lostopf verschoben.
    • Minister Pistorius und Generalinspekteur überrumpelt.

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Wehrpflicht und Lostopf:

    "Will die Bundesregierung das neue Wehrdienstgesetz noch vor dem Jahresende unter Dach und Fach bekommen, wird sie sich strecken müssen. Im Bundestag war die Debatte verschoben worden. Denn Verfechter des freiwilligen Dienstes hatten über Nacht noch einen Lostopf für die Musterung in den Entwurf hineindiskutiert. Ein perfektes Selbsttor für die Koalition - das wievielte eigentlich? Diesmal stellte sich der sogar zuständige und komplett überrumpelte Minister Boris Pistorius quer. Den Bundeswehr-Generalinspekteur Carsten Breuer hat er an seiner Seite. Erfahrene Militärs wie Breuer diskutieren auch mal mit. Viel lieber ist ihnen aber dem Metier entsprechend, mit festen Terminen und klaren Personalgrößen zu operieren. Wenn die Bundeswehr einen Elektriker sucht, aber ein Koch aus dem Lostopf gefischt wird, kann es ganz schnell zum Kurzschluss kommen."/yyzz/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Volksstimme' zu Wehrpflicht und Lostopf "Volksstimme" zu Wehrpflicht und Lostopf: "Will die Bundesregierung das neue Wehrdienstgesetz noch vor dem Jahresende unter Dach und Fach bekommen, wird sie sich strecken müssen. Im Bundestag war die Debatte verschoben worden. Denn Verfechter des …