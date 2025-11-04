Neubauer fordert von Merz Einsatz bei Klimakonferenz

BERLIN (dpa-AFX) - Klima-Aktivistin Luisa Neubauer verlangt von Kanzler Friedrich Merz bei der anstehenden Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém einen entschiedenen Einsatz für den Klimaschutz. Es werde für den CDU-Politiker nicht leicht, dort "als glaubhafte Stimme für das Pariser Klimaabkommen" aufzutreten, sagte Neubauer, die bei Fridays for Future aktiv ist, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Sie bemängelte, der deutschen Klimapolitik fehle es an Ehrgeiz.

"Umso nachdrücklicher fordern wir den Kanzler vor der COP30 auf, nun zu beweisen, dass er den Ernst der Lage verstanden hat", erklärte Neubauer. Es lohne sich, für jede eingesparte Tonne an Treibhausgasen und um jedes vermiedene Zehntelgrad Erderwärmung zu kämpfen.

Merz will an diesem Donnerstag zu einem der Klimakonferenz vorgelagerten Treffen von Staats- und Regierungschefs aufbrechen. "Seit Regierungsantritt hat der Kanzler die Erwartungen an seine Klimapolitik derart nach unten gefahren, dass diese Ankündigung alleine als überraschend weltgewandter Schritt gewertet werden muss", merkte Neubauer an.

Kritik an deutscher Klimapolitik



Die Klimapolitik der Bundesregierung kritisierte Neubauer scharf. "Die Bundesregierung hat bis heute kein Konzept zur Einhaltung der deutschen Klimaziele, arbeitet auf europäischer Ebene hocheffizient gegen das sogenannte Verbrenner-Aus und ist zuletzt vor allem durch die geplante Eröffnung diverser Gasfelder aufgefallen."/hrz/DP/zb



