Ende von E-Auto-Prämie in den USA torpediert Verkäufe
- E-Auto-Verkäufe in den USA stark gesunken, -25%
- Ford verkauft nur 4.700 E-Autos im Oktober 2023
- Tesla könnte ebenfalls Absatzrückgang erleben, Experten warnen
DEARBORN (dpa-AFX) - Ohne die von Donald Trump abgeschaffte E-Auto-Prämie sind die Verkäufe batteriebetriebener Fahrzeuge in den USA im Oktober eingebrochen. So fielen die Verkäufe von Elektroautos bei Ford im Jahresvergleich um ein Viertel auf gut 4.700 Fahrzeuge. Bei Verbrennern gab es dagegen ein Plus von 3,4 Prozent auf knapp 153.400 Wagen. Ford hatte in den vergangenen Jahren in einer Aufholjagd zum Vorreiter Tesla Milliarden in den Ausbau der E-Auto-Produktion investiert.
Der US-Präsident hatte dafür gesorgt, dass die Steuergutschrift von 7.500 Dollar beim Kauf eines Elektroautos Ende September auslief. Tesla bescherte das im vergangenen Quartal einen Auslieferungsrekord - auch wenn der Marktführer im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern keine Angaben zum Absatz im US-Markt macht und generell nur alle drei Monate Zahlen nennt. Experten rechnen damit, dass auch Tesla nach Auslaufen der US-Subventionen Federn lassen muss.
Unter den anderen Herstellern legen auch nicht alle monatliche Zahlen zum US-Absatz vor. Der südkoreanische Anbieter Hyundai etwa aber gab bekannt, dass die Verkäufe des Elektro-Modells Ioniq 5 im Jahresvergleich um 63 Prozent auf gut 1.600 Fahrzeuge einbrachen. Bei der Schwestermarke Kia fiel der Absatz des Modells EV9 um fast zwei Drittel auf 666 Wagen./so/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 13,01 auf NYSE (04. November 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +6,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 340,57USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -67,97 %/+6,75 % bedeutet.
