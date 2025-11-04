    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFord Motor AktievorwärtsNachrichten zu Ford Motor
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ende von E-Auto-Prämie in den USA torpediert Verkäufe

    Für Sie zusammengefasst
    • E-Auto-Verkäufe in den USA stark gesunken, -25%
    • Ford verkauft nur 4.700 E-Autos im Oktober 2023
    • Tesla könnte ebenfalls Absatzrückgang erleben, Experten warnen
    Ende von E-Auto-Prämie in den USA torpediert Verkäufe
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DEARBORN (dpa-AFX) - Ohne die von Donald Trump abgeschaffte E-Auto-Prämie sind die Verkäufe batteriebetriebener Fahrzeuge in den USA im Oktober eingebrochen. So fielen die Verkäufe von Elektroautos bei Ford im Jahresvergleich um ein Viertel auf gut 4.700 Fahrzeuge. Bei Verbrennern gab es dagegen ein Plus von 3,4 Prozent auf knapp 153.400 Wagen. Ford hatte in den vergangenen Jahren in einer Aufholjagd zum Vorreiter Tesla Milliarden in den Ausbau der E-Auto-Produktion investiert.

    Der US-Präsident hatte dafür gesorgt, dass die Steuergutschrift von 7.500 Dollar beim Kauf eines Elektroautos Ende September auslief. Tesla bescherte das im vergangenen Quartal einen Auslieferungsrekord - auch wenn der Marktführer im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern keine Angaben zum Absatz im US-Markt macht und generell nur alle drei Monate Zahlen nennt. Experten rechnen damit, dass auch Tesla nach Auslaufen der US-Subventionen Federn lassen muss.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    517,58€
    Basispreis
    4,65
    Ask
    × 8,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    414,56€
    Basispreis
    4,67
    Ask
    × 8,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Unter den anderen Herstellern legen auch nicht alle monatliche Zahlen zum US-Absatz vor. Der südkoreanische Anbieter Hyundai etwa aber gab bekannt, dass die Verkäufe des Elektro-Modells Ioniq 5 im Jahresvergleich um 63 Prozent auf gut 1.600 Fahrzeuge einbrachen. Bei der Schwestermarke Kia fiel der Absatz des Modells EV9 um fast zwei Drittel auf 666 Wagen./so/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 13,01 auf NYSE (04. November 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +6,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 340,57USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -67,97 %/+6,75 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Ford Motor - 502391 - US3453708600

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Ford Motor. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ende von E-Auto-Prämie in den USA torpediert Verkäufe Ohne die von Donald Trump abgeschaffte E-Auto-Prämie sind die Verkäufe batteriebetriebener Fahrzeuge in den USA im Oktober eingebrochen. So fielen die Verkäufe von Elektroautos bei Ford im Jahresvergleich um ein Viertel auf gut 4.700 Fahrzeuge. Bei …