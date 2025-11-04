Vor 'Stahlgipfel'
Wüst fordert deutliche Entlastungen
- NRW-Ministerpräsident Wüst fordert Energiepreis-Entlastung.
- Industriestrompreis soll zum 1.1.2026 eingeführt werden.
- Wüst mahnt kostenlose CO2-Zertifikate für Industrie an.
DÜSSELDORF/BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor dem "Stahlgipfel" in Berlin macht sich NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) für deutliche Entlastungen der Unternehmen stark. Der erste Schritt für mehr Wettbewerbsfähigkeit der Industrie sei eine Entlastung bei Energiepreisen, sagte Wüst der "Rheinischen Post". Der staatlich subventionierte Industriestrompreis müsse schnellstmöglich kommen und bürokratiearm organisiert werden. Der europäische Beihilferahmen sollte voll ausgeschöpft werden, erklärte er.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte in Berlin gesagt, sie gehe davon aus, "dass wir den Industriestrompreis zum 1. 1. 2026 einführen werden". Damit sollen energieintensive Unternehmen entlastet werden. Reiche sagte, man sei bei Verhandlungen mit der EU-Kommission in den letzten Zügen. Ihre Zustimmung ist erforderlich, weil es sich um eine Beihilfe handelt. Brüssel hatte im Juni generell grünes Licht für einen Industriestrompreis gegeben.
Der NRW-Ministerpräsident mahnte darüber hinaus Entlastungen auch beim Zertifikate-Handel für Unternehmen an: "Die deutsche Industrie war in den letzten Jahren im Klimaschutz überaus innovativ und erfolgreich. Diesen Weg gilt es fortzusetzen. Dafür ist es nötig, länger als bisher geplant kostenlose CO2-Zertifikate zuzuteilen." So blieben der Industrie mehr Spielräume für Investitionen in klimaschonende Innovationen. "Besser das Geld fließt in moderne Technologien als in staatliche Abgaben", verdeutlicht Wüst.
Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat für Donnerstag Vertreter der Stahlbranche und Ministerpräsidenten aus Ländern mit Stahlindustrie eingeladen - Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Brandenburg und das Saarland. Bei dem Treffen solle es unter anderem um Handelsbeziehungen und Energiepreise gehen. Auch weitere Regierungsmitglieder wie Vizekanzler und Finanzminister Klingbeil, Wirtschaftsministerin Reiche sowie Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) wollen an dem Treffen teilnehmen./vd/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 28,24 auf Lang & Schwarz (03. November 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -2,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,60 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,67 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8333EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +9,81 %/-34,12 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bisher nur Blabla von dieser Regierung.
Das sehe ich auch so - er ist der richtige Mann, um den Laden wieder auf Vordermann zu bringen. Die Früchte seiner Arbeit werden in Form höherer Aktienkurse sichtbar - alles nur eine Frage der Zeit. Ich bleibe investiert
Lopez zieht die Sache durch.