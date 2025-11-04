    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Studie

    Wie Ukrainer in Deutschland arbeiten und leben

    • Studie zur Integration ukrainischer Flüchtlinge in DE
    • Langzeitbefragung seit Sommer 2022 durchgeführt
    • Über 6.000 Teilnehmer, Ergebnisse am Dienstag erwartet

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Wie gut oder schlecht haben sich Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland integriert? Wie sieht ihr Leben hierzulande aus und wie viele von ihnen haben einen Arbeitsplatz gefunden? Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden will dazu am Dienstag (10.00 Uhr) eine Studie vorstellen. Sie beruht auf einer Langzeitbefragung von Ukrainerinnen und Ukrainern, die in Deutschland Schutz gefunden haben.

    Der großangelegte Angriff Russlands auf die Ukraine begann im Februar 2022 und dauert bis heute. Für die Studie wurden seit Sommer 2022 bundesweit immer wieder dieselben Menschen in halbjährlichem Abständen befragt, insgesamt sechsmal. Bei der jüngsten Befragungsrunde beteiligten sich von Mai bis August 2025 mehr als 6.000 Schutzsuchende./brd/DP/he





