    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Steinmeier informiert sich über Impfstoffforschung in Ghana

    Für Sie zusammengefasst
    • Steinmeier besucht Kumasi zur deutsch-ghanaischen Kooperation.
    • Schwerpunkt: Impfstoffforschung und Ausbildung.
    • Treffen mit König Osei Tutu II. zum Abschluss.

    ACCRA (dpa-AFX) - Am zweiten Tag seines Besuches in Ghana fliegt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in die zweitgrößte Stadt Kumasi. Er will sich dort über die deutsch-ghanaischen Zusammenarbeit in den Bereichen Ausbildung und Wissenschaft informieren. Ein Schwerpunkt wird die Impfstoffforschung sein.

    Dafür besucht Steinmeier das Kumasi Zentrum für gemeinschaftliche Forschung. Der Bundespräsident wird auf seiner Afrika-Reise unter anderem von Christian Drosten begleitet, dem Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin. Der Virologe war durch seine Analysen während der Corona-Pandemie bundesweit bekanntgeworden.

    Steinmeier will auch ein Berufsbildungszentrum besuchen, das praxisnahe Ausbildungsgänge in Bereichen wie Elektrotechnik, Maschinenbau und Informationstechnologie anbietet. Am Vortag hatte Ghanas Präsident John Mahama angeboten, Deutschland bei der Lösung seines Fachkräfteproblems zu helfen.

    Der Bundespräsident will zum Abschluss dem König der Aschanti, Otumfuo Osei Tutu II., seine Aufwartung machen. Obwohl Ghana eine Demokratie ist, ist er noch immer ein einflussreicher regionaler Herrscher./sk/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Steinmeier informiert sich über Impfstoffforschung in Ghana Am zweiten Tag seines Besuches in Ghana fliegt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in die zweitgrößte Stadt Kumasi. Er will sich dort über die deutsch-ghanaischen Zusammenarbeit in den Bereichen Ausbildung und Wissenschaft informieren. Ein …