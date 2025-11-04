Steinmeier informiert sich über Impfstoffforschung in Ghana

ACCRA (dpa-AFX) - Am zweiten Tag seines Besuches in Ghana fliegt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in die zweitgrößte Stadt Kumasi. Er will sich dort über die deutsch-ghanaischen Zusammenarbeit in den Bereichen Ausbildung und Wissenschaft informieren. Ein Schwerpunkt wird die Impfstoffforschung sein.

Dafür besucht Steinmeier das Kumasi Zentrum für gemeinschaftliche Forschung. Der Bundespräsident wird auf seiner Afrika-Reise unter anderem von Christian Drosten begleitet, dem Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin. Der Virologe war durch seine Analysen während der Corona-Pandemie bundesweit bekanntgeworden.

Steinmeier will auch ein Berufsbildungszentrum besuchen, das praxisnahe Ausbildungsgänge in Bereichen wie Elektrotechnik, Maschinenbau und Informationstechnologie anbietet. Am Vortag hatte Ghanas Präsident John Mahama angeboten, Deutschland bei der Lösung seines Fachkräfteproblems zu helfen.

Der Bundespräsident will zum Abschluss dem König der Aschanti, Otumfuo Osei Tutu II., seine Aufwartung machen. Obwohl Ghana eine Demokratie ist, ist er noch immer ein einflussreicher regionaler Herrscher./sk/DP/nas



