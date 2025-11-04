EU-Umweltminister ringen um Klimaziele

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Knapp eine Woche vor dem Start der Weltklimakonferenz COP30 ringen die EU-Umweltminister weiter darum, um wie viel Europas Treibhausgasemission bis 2040 reduziert werden sollen. Bei einem Treffen an diesem Dienstag in Brüssel (10.00 Uhr) versuchen sie, ein entsprechendes Klimaziel festzuzurren.

Darüber hinaus gilt es, sich auf einen Klimaplan bis 2035 zu einigen, der für die COP30 bei den Vereinten Nationen eingereicht werden muss. Zwei Fristen dafür verstrichen bereits, weil die Mitgliedsstaaten keine Einigung finden konnten. Bislang steht nur eine Absichtserklärung.