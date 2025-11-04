ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Deutsche Börse auf 'Neutral'
- Aktienhandel in Europa im Oktober stark gewachsen.
- Derivatemärkte enttäuschen, Quartalszahlen veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" belassen. Die Volumina im Aktienhandel an Europas Börsen seien im Oktober stark gewesen, schrieb Enrico Bolzoni am Montagabend nach seiner Auswertung. Die Derivatemärkte hätten indes etwas enttäuscht. Er erinnerte daran, dass die Deutsche Börse und die London Stock Exchange bereits Quartalszahlen vorgelegt haben. Am 6. November folge die Euronext./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:15 / GMT
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 219,7 auf Lang & Schwarz (03. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um -4,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 41,74 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 245,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 291,00EUR was eine Bandbreite von +11,54 %/+32,48 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
