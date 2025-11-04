    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine bis 17. November 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Wichtige Unternehmenszahlen am 4. November 2025
    • Viele Q3-Zahlen, darunter von Evonik und Hugo Boss
    • Weltklimakonferenz COP30 beginnt am 17. November

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 17. November 2025

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 4. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz, 11.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Capital Markets Day) 08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Uhr Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen
    08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen
    08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen
    12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen
    12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen
    12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen
    22:00 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen
    22:00 USA: AMD, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    AUT: AT&S, Q2-Zahlen
    CHE: Georg Fischer (Capital Markets Day)
    NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen
    USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen
    USA: Eaton, Q3-Zahlen
    USA: American International Group, Q3-Zahlen
    USA: The Mosaic, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/25
    14:30 USA: Handelsbilanz 9/25
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/25
    16:00 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (endgültig)

    HINWEIS
    10:00 DEU: Pk Deutsche Bank und DWS: «Altersvorsorge-Report 2025»

    10:00 DEU: Video-Pressegespräch Förderbank KfW: Mittelstandspanel 2025 mit KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher

    DEU: Forum Recht des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) zum Thema «Innovationskraft steigern durch zukunftsorientierten Rechtsrahmen» + 1040 Keynote Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD)

    11:30 DEU: Telekom und Nvidia stellen KI-Fabrik vor, Berlin Das gemeinsame Projekt der Deutschen Telekom und des Chipherstellers Nvidia soll "den Grundstein für eine neue Ära der Künstlichen Intelligenz (KI) in Deutschland und Europa" legen. Pk mit Tim Höttges (CEO Deutsche Telekom AG), Christian Klein (CEO SAP) und Christian Sewing (CEO Deutsche Bank AG)

    EUR: EU-Kommission stellt Berichte zu den Reformfortschritten von Ländern vor, die in die Europäische Union streben

    BEL: Vor der Weltklimakonferenz COP30: EU-Umweltminister wollen sich auf EU-Klimaziel für 2040 verständigen

    BEL: Vor der Weltklimakonferenz COP30: Veröffentlichung des UN Emission Gap Report

    RUS: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 5. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen
    07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (8.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.00 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk)
    07:00 DEU: Vonovia Q3-Zahlen (7.30 Uhr Pressekonferenz, 14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Kontron, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen (10.00 h Pressekonferenz) 07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (8.30 Uhr Pressekonferenz)
    07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen
    07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen
    07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen
    08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen
    08:00 DNK: Vestas, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen
    08:00 NLD: Wolters Kluwer, Q3-Umsatz
    10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Q3-Zahlen
    10:00 NLD: Qiagen, Pressekonferenz zu Q3-Zahlen (15.30 Uhr Analystencall) 13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen
    18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen
    18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen
    18:00 ITA: Leonardo, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen
    22:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DNK: Vestas Wind, Q3-Zahlen
    USA: Bank of America, Investor Day
    USA: Fortinet, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    POL: Zentralbank, Zinsentscheid
    02:45 CHN: PMI Dienste 10/25
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/25
    08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/25
    08:45 FRA: Industrieproduktion 9/25
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
    09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 10/25
    09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
    09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 10/25
    09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/25
    10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 9/25
    14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 10/25
    15:45 USA: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 10/25
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH verhandelt über Klausel in Jahres-Reiseversicherung, nach der Pandemie-Schäden nicht versichert sind, Karlsruhe

    09:00 DEU: Eon Wärmekonferenz 2025 zu «Impulse für die Wärmewende - Finanzierung & Dekarbonisierung in der Praxis»

    10:00 BEL: EU-Kommission stellt Verkehrspaket vor

    10:30 DEU: HDE-Weihnachtspressekonferenz

    12:00 DEU: Vor der Weltklimakonferenz COP30: Pk Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) Thema «Deutschlands und Europas Beitrag zur Weltklimakonferenz in Brasilien» + 1730 Debatte im Bundestag zu Weltklimakonferenz

    14:00 DEU: Deutscher Baugewerbetag des Zentralverband Deutsches Baugewerbe unter dem Leitmotiv «Neustart Bau: Wo stehen wir?» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin

    14:00 DEU: Oberlandesgericht Stuttgart verhandelt Klagen nach Facebook-Datenleck

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 6. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen
    06:45 DEU: Basler, 9Monatszahlen (detailliert) (14.00 Uhr Telefonkonferenz) 07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.30 Uhr Pk) 07:00 DEU: DHL Group, Q3-Zahlen (8.30 Uhr, Pressekonferenz, 10.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen (15.00 Uhr Call)
    07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz, 9.30 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen
    07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen
    07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen
    07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.30 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Telefonkonferenz) 07:30 DEU: SGL, 9Monatszahlen
    07:30 DEU: Suss Mircotec, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen (detailiert)
    07:30 DNK: AP Moller-Maersk, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen
    07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen
    07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen
    07:50 DEU: Suss Microtec, Q3-Zahlen (detailliert)
    08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz
    08:00 GBR: Wise, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen und Capital Markets Day 08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen
    08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen
    08:00 JPN: Nissan, Q1-Zahlen
    08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen
    12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Altice, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Moderna, Q3-Zahlen
    14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen
    14:00 USA: Ralph Lauren, Q2-Zahlen
    17:00 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Tesla, Hauptversammlung
    22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen
    22:00 USA: News Corp, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FRA: Legrand, Q3-Zahlen
    NLD: Euronext, Q3-Zahlen
    USA: Hyatt, Q3-Zahlen
    USA: Cummins, Q3-Zahlen
    USA: Sandisk, Q1-Zahlen
    USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Industrieproduktion 9/25
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
    08:30 HUN: Industrieproduktion 9/25
    09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/25
    09:00 ESP: Industrieproduktion 9/25
    10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/25
    13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
    14:30 USA: Produktivität Q3/25 (1. Veröffentlichung)

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: BGH verhandelt zur Speicherungsfrist für Wirtschaftsauskunfteien, Karlsruhe

    10:30 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zu ihrem Finanzstabilitätsbericht, Frankfurt/M.

    11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Investment-Strategie 2026 u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden der Privatbank, Gerhard Wiesheu

    11:00 DEU: Herbst-Pressegespräch der Chemieverbände Hessen, Frankfurt/M.

    BRA: Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém + Die Gastgeber haben den Leaders Summit vor den eigentlichen UN-Klimagipfel gezogen, der am 10.11. beginnt + voraussichtlich Bericht «Zustand des Weltklimas» der Weltwetterorganisation (WMO)

    GRC: Energiekonferenz P-Tec in Athen, Athen (bix 7.11.25) In Athen findet am 6. und 7. November die Energiekonferenz P-Tec mit Vertretern von 24 europäischen Ländern statt (Partnership for Transaltantic Energy Cooperation). Veranstalter sind unter anderem das US-Department of Energy sowie das griechische Energieministerium. Es geht um die Förderung der Energiezusammenarbeit zwischen den USA und mittel- und osteuropäischen Staaten.

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 7. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 JPN: Mazda Motor, Q2-Zahlen
    06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen (13.00 Uhr Analystenkonferenz) 06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 Uhr Telefonkonferenz) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen (detailliert)
    08:00 JPN: Honda Motor, Q2-Zahlen
    08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen

    DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen 10/25, Flensburg ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen
    USA: KKR & Co, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    CHN: Handelsbilanz 10/25
    08:00 DEU: Handelsbilanz 9/25
    08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 10/25
    08:00 NOR: Industrieproduktion 9/25
    08:45 FRA: Handelsbilanz 9/25
    08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/25
    09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 10/25
    09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/25
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/25
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 9/25

    DEU: Moody's Rating Deutschland

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank: Kapitalmarktausblick 2026, Frankfurt/M.

    BRA: Abschluss Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém
    --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 9. NOVEMBER

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/25
    02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/25

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen

    USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 9/25 (vorläufig)
    08:00 DNK: Verbraucherpreise 10/25
    08:00 SWE: Industrieaufträge 9/25
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/25
    09:00 AUT: Industrieproduktion 9/25
    10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 11/25
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/25
    11:00 GRC: Industrieproduktion 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    BRA: 30. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 30), Belém

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 11. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Fraport, 9Monatszahlen (14.00 Uhr Bilanz-Pk, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen (11.30 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen
    07:30 JPN: Sony, Q2-Zahlen
    07:50 DEU: Medios, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Vodafone, Halbjahreszahlen
    08:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q3-Bericht 08:30 JPN: Softbank, Q2-Zahlen
    09:00 NOR: Telenor, Capital Markets Day
    09:00 DEU: KSB, Q3-Zahlen
    13:00 NLD: Adyen, Investor Day
    13:00 SWE: SKF, Capital Markets Day
    17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 10/25
    19:00 USA: AMD, 2025 Financial Analyst Day
    22:30 CHE: Alcon, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Biontech, Research and Development Day
    DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day
    GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 9/25
    00:50 JPN: Handelsbilanz 9/25
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/25
    08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/25
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25
    11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Verkündungstermin zur Gema-Klage gegen OpenAI um mögliche Urheberrechtsverletzungen, München

    17:00 DEU: Wirtschaftspolitischer Abend des Bundesverbands der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG), Düsseldorf

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 12. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Umsatz
    07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Knaus Tabbert, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Infineon, Q4-Zahlen (8.00 Uhr Bilanz-Pk)
    07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Adesso, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Elringklinger, Q3-Zahlen
    07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen
    07:40 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen
    08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen
    14:00 USA: Moderna, außerordentliche Hauptversammlung
    15:30 USA: Chevron Corporation, Investor Day
    18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    IRL: Flutter Entertainment, Q3-Zahlen
    ITA: De Longhi, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
    00:50 JPN: Geldmenge M2 10/25
    00:50 JPN: Geldmenge M3 10/25
    07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (vorab)
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/25
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    10:00 ITA: Industrieproduktion 9/25
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover

    DEU: Auftakt Deutscher Handelskongress, Berlin

    09:30 DEU: Bundesfinanzhof verhandelt drei Klagen gegen die Grundsteuerreform, München

    11:00 DEU: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick der Deka-Volkswirte, Frankfurt/M.

    14:00 DEU: Diskussionsveranstaltung CDU mit Bundeskanzler Friedrich Merz «Social Media: Chance oder Risiko für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?», Berlin

    BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel
    ++ 19.00 Uhr Pressekonferenz

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 13. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 DEU: Formycon, Q3-Zahlen
    06:45 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen
    07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen Und Kapitalmarkttag, (8.30 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/25
    07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: GFT, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen
    07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen
    07:00 AUT: Strabag, Q3-Zahlen
    07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: Aegon, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Aumann, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen (8.00 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Hapag-Lloyd, 9Monatszahlen
    07:30 DEU: HHLA, 9Monatszahlen
    07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen
    07:35 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen
    07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert)
    08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Aviva, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Burberry, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3 Trading Update
    09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen
    10:00 DEU: BayernLB, Q3-Zahlen
    10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen
    12:30 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen
    18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen
    ESP: ACS, Q3-Zahlen
    LUX: Eurofins Scientific, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/25
    08:00 GBR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Privatkonsum Q3/25 (vorläufig)
    08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/25 (vorläufig)
    08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (vorläufig)
    08:00 GBR: Industrieproduktion 9/25
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    08:00 ROU: Industrieproduktion 9/25
    08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 10/25
    10:00 POL: BiP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    10:00 FRA: IEA-Ölmarktbericht
    11:00 EUR: Industrieproduktion 9/25
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25
    14:00 POL: Handelsbilanz 9/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Verbraucherpreise 10/25
    14:30 USA: Realeinkommen 10/25
    18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026, Berlin In der sogenannten Bereinigungssitzung nehmen die Fraktionen letzte Änderungen am Etatentwurf vor, bevor er im Bundestag zur Abstimmung steht. Es wird eine Sitzung bis spät in die Nacht erwartet.

    DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover

    10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2026, Frankfurt/M.

    DEU: Deutscher Handelskongress mit Bundeskanzler Merz, Berlin + 9.20 Uhr: Rede Bundeswirtschaftsministerin Reiche
    + 9.40 Uhr: Rede Digitalminister Wildberger
    + 14.10 Uhr: Rede Bundeskanzler Merz

    09:00 DEU: BGH entscheidet über Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren, Karlsruhe

    12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Frankfurt/M.

    BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

    BEL: Europäisches Parlament stimmt über Lieferkettengesetz ab, Brüssel

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 14. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.30 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Pressekonferenz, 14.45 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen
    07:30 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen
    08:00 DEU: Nagarro, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen
    11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DNK: Novo Nordisk, außerordentliche Hauptversammlung
    FRA: Vallourec, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/25
    03:00 CHN: Industrieproduktion 10/25
    05:30 JPN: Dienstleistungsindex 9/25
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/25
    08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    10:00 POL: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    10:00 ITA: Handelsbilanz 9/25
    11:00 EUR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Handelsbilanz 9/25
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25
    14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25
    16:00 USA: Lagerbestände 9/25
    17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/25

    SONSTIGE TERMINE
    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Siemens Healthineers, Capital Markets Day
    11:30 DEU: Suss Microtec, Capital Markets Day

    DEU: Deutsche Bank, Investor Deep Dive 2025

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    05:30 JPN: Industrieproduktion 9/25 (endgültig)
    05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/25
    08:30 CHE: Industrieproduktion Q3/25
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    12:00 IRL: Handelsbilanz 9/25
    14:00 POL: Verbraucherpreise 10/25
    14:30 USA: Empire State Index 11/25

    ONSTIGE TERMINE
    DEU: Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt» mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 10.45 Rede und Interview Merz

    09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der «Euro Finance Week» (17.-21.11.) u.a. mit EZB-Vize-Präsident Luis de Guindos, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, Helaba-Chef Thomas Groß, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp und ING-Deutschland-Chef Lars Stoy. Die Schlussworte der Eröffnungskonferenz spricht Bundeskanzler Friedrich Merz. Frankfurt/Main

    11:00 DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf

    13:00 DEU: Pk European Payments Initiative (EPI) zu einem Jahr Zahldienst Wero, Frankfurt/M.

    ARE: Dubai Airshow, Dubai

    BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

    BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    TUR: Herbsttagung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Istanbul
    --------------------------------------------------------------------------------------- °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






