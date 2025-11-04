    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 4. November 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Adtran, Geberit, Evonik: Q3-Zahlen am Dienstag.
    • USA: Handelsbilanz und Auftragseingänge veröffentlicht.
    • Telekom und Nvidia präsentieren KI-Fabrik in Berlin.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 4. November 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz, 11.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Capital Markets Day) 08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Uhr Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen
    08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen
    08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen
    12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen
    12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen
    12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen
    22:00 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen
    22:00 USA: AMD, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    AUT: AT&S, Q2-Zahlen
    CHE: Georg Fischer (Capital Markets Day)
    NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen
    USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen
    USA: Eaton, Q3-Zahlen
    USA: American International Group, Q3-Zahlen
    USA: The Mosaic, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/25
    14:30 USA: Handelsbilanz 9/25
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/25
    16:00 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (endgültig)

    HINWEIS
    10:00 DEU: Pk Deutsche Bank und DWS: «Altersvorsorge-Report 2025»

    10:00 DEU: Video-Pressegespräch Förderbank KfW: Mittelstandspanel 2025 mit KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher

    DEU: Forum Recht des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) zum Thema «Innovationskraft steigern durch zukunftsorientierten Rechtsrahmen» + 1040 Keynote Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD)

    11:30 DEU: Telekom und Nvidia stellen KI-Fabrik vor, Berlin Das gemeinsame Projekt der Deutschen Telekom und des Chipherstellers Nvidia soll "den Grundstein für eine neue Ära der Künstlichen Intelligenz (KI) in Deutschland und Europa" legen. Pk mit Tim Höttges (CEO Deutsche Telekom AG), Christian Klein (CEO SAP) und Christian Sewing (CEO Deutsche Bank AG)

    EUR: EU-Kommission stellt Berichte zu den Reformfortschritten von Ländern vor, die in die Europäische Union streben

    BEL: Vor der Weltklimakonferenz COP30: EU-Umweltminister wollen sich auf EU-Klimaziel für 2040 verständigen

    BEL: Vor der Weltklimakonferenz COP30: Veröffentlichung des UN Emission Gap Report

    RUS: Feiertag, Börse geschlossen
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 4. November 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 4. November 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Presse- und …