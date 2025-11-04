TAGESVORSCHAU
Termine am 4. November 2025
- Adtran, Geberit, Evonik: Q3-Zahlen am Dienstag.
- USA: Handelsbilanz und Auftragseingänge veröffentlicht.
- Telekom und Nvidia präsentieren KI-Fabrik in Berlin.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 4. November 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen
07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert)
07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz, 11.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Capital Markets Day) 08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Uhr Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen
08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen
08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen
12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen
12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen
12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen
13:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen
22:00 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen
22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen
22:00 USA: AMD, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
AUT: AT&S, Q2-Zahlen
CHE: Georg Fischer (Capital Markets Day)
NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen
USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen
USA: Eaton, Q3-Zahlen
USA: American International Group, Q3-Zahlen
USA: The Mosaic, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/25
14:30 USA: Handelsbilanz 9/25
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/25
16:00 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (endgültig)
HINWEIS
10:00 DEU: Pk Deutsche Bank und DWS: «Altersvorsorge-Report 2025»
10:00 DEU: Video-Pressegespräch Förderbank KfW: Mittelstandspanel 2025 mit KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher
DEU: Forum Recht des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) zum Thema «Innovationskraft steigern durch zukunftsorientierten Rechtsrahmen» + 1040 Keynote Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD)
11:30 DEU: Telekom und Nvidia stellen KI-Fabrik vor, Berlin Das gemeinsame Projekt der Deutschen Telekom und des Chipherstellers Nvidia soll "den
Grundstein für eine neue Ära der Künstlichen Intelligenz (KI) in Deutschland und Europa" legen. Pk mit Tim Höttges (CEO Deutsche Telekom AG), Christian Klein (CEO SAP) und Christian Sewing (CEO
Deutsche Bank AG)
EUR: EU-Kommission stellt Berichte zu den Reformfortschritten von Ländern vor, die in die Europäische Union streben
BEL: Vor der Weltklimakonferenz COP30: EU-Umweltminister wollen sich auf EU-Klimaziel für 2040 verständigen
BEL: Vor der Weltklimakonferenz COP30: Veröffentlichung des UN Emission Gap Report
RUS: Feiertag, Börse geschlossen
