Termine am 4. November 2025

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: AT&S, Q2-Zahlen CHE: Georg Fischer (Capital Markets Day) NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen USA: Eaton, Q3-Zahlen USA: American International Group, Q3-Zahlen USA: The Mosaic, Q3-Zahlen

^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz, 11.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Capital Markets Day) 08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Uhr Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen 08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen 08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen 12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen 12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen 13:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen 22:00 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen 22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen 22:00 USA: AMD, Q3-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 4. November 2025

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/25

14:30 USA: Handelsbilanz 9/25

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (endgültig)

HINWEIS

10:00 DEU: Pk Deutsche Bank und DWS: «Altersvorsorge-Report 2025»

10:00 DEU: Video-Pressegespräch Förderbank KfW: Mittelstandspanel 2025 mit KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher

DEU: Forum Recht des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) zum Thema «Innovationskraft steigern durch zukunftsorientierten Rechtsrahmen» + 1040 Keynote Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD)

11:30 DEU: Telekom und Nvidia stellen KI-Fabrik vor, Berlin Das gemeinsame Projekt der Deutschen Telekom und des Chipherstellers Nvidia soll "den Grundstein für eine neue Ära der Künstlichen Intelligenz (KI) in Deutschland und Europa" legen. Pk mit Tim Höttges (CEO Deutsche Telekom AG), Christian Klein (CEO SAP) und Christian Sewing (CEO Deutsche Bank AG)



EUR: EU-Kommission stellt Berichte zu den Reformfortschritten von Ländern vor, die in die Europäische Union streben

BEL: Vor der Weltklimakonferenz COP30: EU-Umweltminister wollen sich auf EU-Klimaziel für 2040 verständigen

BEL: Vor der Weltklimakonferenz COP30: Veröffentlichung des UN Emission Gap Report

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi



