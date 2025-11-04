    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS-Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US-Tech 100

    KI-Boom befeuert

    349 Aufrufe 349 0 Kommentare 0 Kommentare

    Palantir übertrifft alle Prognosen – Aktie nachbörslich dennoch tiefrot

    Palantir übertrifft alle Erwartungen: Dank des KI-Booms steigen Umsatz und Gewinn rasant. Der Datenanalyse-Spezialist hebt seine Prognose an – und zählt nun zu den wertvollsten Tech-Unternehmen der Welt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Palantir übertrifft Erwartungen: Umsatz +63% auf 1,18 Mrd.
    • Prognose angehoben: 1,33 Mrd. Umsatz im nächsten Quartal.
    • US-Regierungsgeschäft wächst stark, Großauftrag gesichert.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    KI-Boom befeuert - Palantir übertrifft alle Prognosen – Aktie nachbörslich dennoch tiefrot
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Der US-amerikanische Datenanalysespezialist Palantir Technologies hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen und zugleich einen optimistischen Ausblick für das Schlussquartal gegeben. Treiber des Erfolgs ist und bleibt der Boom rund um künstliche Intelligenz, der die Nachfrage nach den Analyseplattformen des Unternehmens weiter beflügelt.

    Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 63 Prozent auf 1,18 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich über den von LSEG prognostizierten 1,09 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 21 Cent und lag somit ebenfalls über der Prognose von 17 Cent. Unter dem Strich verdreifachte sich der Nettogewinn auf 475,6 Millionen US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Palantir Technologies Inc!
    Short
    211,00€
    Basispreis
    2,42
    Ask
    × 7,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    183,32€
    Basispreis
    2,42
    Ask
    × 7,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für das laufende Quartal peilt Palantir nun einen Umsatz von rund 1,33 Milliarden US-Dollar an, was deutlich über den von Analysten prognostizierten 1,19 Milliarden liegt. Auch der Jahresausblick wurde angehoben. Die Erlöse sollen auf etwa 4,4 Milliarden US-Dollar und der freie Cashflow auf bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar steigen.

    Besonders stark entwickelte sich das US-Regierungsgeschäft, das um 52 Prozent auf 486 Millionen US-Dollar zulegte. Damit behauptet Palantir seine Schlüsselrolle als IT-Dienstleister für Militär und Sicherheitsbehörden. Zuletzt sicherte sich der Konzern einen Großauftrag der US-Armee über bis zu 10 Milliarden US-Dollar.

    Noch dynamischer wuchs das kommerzielle US-Geschäft, das sich sogar mehr als verdoppelte. Durch neue Kooperationen mit Snowflake, Lumen und Nvidia soll das KI-Angebot weiter ausgebaut werden.

    CEO Alex Karp zeigte sich in einem Brief an die Aktionäre kämpferisch: Skeptiker seien "in einem Zustand selbstzerstörerischer Verwirrung" zurückgeblieben. In einem CNBC-Interview warnte er jedoch vor Übertreibungen im KI-Hype, denn nur die wirklich starken Unternehmen würden langfristig überleben.

    Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq verlor die Palantir-Aktie mehr als vier Prozent und fiel auf 198,50 US-Dollar je Anteilschein. 

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Boom befeuert Palantir übertrifft alle Prognosen – Aktie nachbörslich dennoch tiefrot Palantir übertrifft alle Erwartungen: Dank des KI-Booms steigen Umsatz und Gewinn rasant. Der Datenanalyse-Spezialist hebt seine Prognose an – und zählt nun zu den wertvollsten Tech-Unternehmen der Welt.