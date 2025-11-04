    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse
    JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" belassen. Die Volumina im Aktienhandel an Europas Börsen seien im Oktober stark gewesen, schrieb Enrico Bolzoni am Montagabend nach seiner Auswertung. Die Derivatemärkte hätten indes etwas enttäuscht. Er erinnerte daran, dass die Deutsche Börse und die London Stock Exchange bereits Quartalszahlen vorgelegt haben. Am 6. November folge die Euronext./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 19:22 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:15 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 219,7EUR auf Lang & Schwarz (03. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Enrico Bolzoni
    Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


