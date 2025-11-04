    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF
    JPMORGAN stuft BASF SE auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi ging am Montagabend in seinem Resümee jüngster Quartalszahlen erneut "mit der Axt" an seine Schätzungen. Die Voraussetzungen blieben schwierig für die Ludwigshafener und die Branche. In einigen Produktbereichen habe sich im dritten Quartal zunehmender Preis- und Margendruck gezeigt. Den Bewertungsaufschlag der BASF-Aktien gegenüber der Konkurrenz hält Udeshi für nicht gerechtfertigt./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 23:58 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:15 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 43,07EUR auf Lang & Schwarz (03. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Chetan Udeshi
    Analysiertes Unternehmen: BASF SE
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 40
    Kursziel alt: 40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


