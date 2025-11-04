    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAXA AktievorwärtsNachrichten zu AXA
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Axa auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif kappte am Montagabend im Nachgang jüngster Quartalszahlen seine Ergebnisschätzungen etwas. Er begründete dies mit dem Abschneiden im Bereich Sach- und Unfallversicherungen in den ersten neun Monaten. Die negative Kursreaktion auf die Zahlen hält der Experte allerdings für übertrieben./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 17:40 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:15 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 38,18EUR auf Lang & Schwarz (03. November 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Farooq Hanif
    Analysiertes Unternehmen: Axa
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 45
    Kursziel alt: 45
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,00, was eine Steigerung von +19,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Axa auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif kappte am Montagabend im Nachgang jüngster Quartalszahlen seine Ergebnisschätzungen etwas. Er begründete dies mit dem …