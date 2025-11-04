JPMORGAN stuft Axa auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif kappte am Montagabend im Nachgang jüngster Quartalszahlen seine Ergebnisschätzungen etwas. Er begründete dies mit dem Abschneiden im Bereich Sach- und Unfallversicherungen in den ersten neun Monaten. Die negative Kursreaktion auf die Zahlen hält der Experte allerdings für übertrieben./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 17:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 38,18EUR auf Lang & Schwarz (03. November 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Farooq Hanif
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
