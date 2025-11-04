Goldpreis konsolidiert, aber massive Übernahmewelle im Gold-Sektor rollt an

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter .

Der Goldpreis setzt seine Konsolidierung unaufgeregt fort. Da sich das Ganze bislang in geordneten Bahnen abspielt, ist weiterhin von einer Fortsetzung der Goldpreisrallye in Richtung 5.000 US-Dollar auszugehen . Die strukturellen und an dieser Stelle immer wieder thematisierten Preistreiber sind weiterhin intakt. Während der Goldpreis ruhig seine Bahnen zieht, brodelt es im Produzentensektor gewaltig.

Massive Übernahmewelle rollt an

Die Rallye von Gold und Silber hat die Gewinne der Produzenten sprudeln lassen. Die Kassen sind prall gefüllt. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille zeigt, dass die Produzenten letztendlich nur Getriebene sind. Wachstum muss her. Investoren fordern Wachstum. Organisches Wachstum aus eigener Kraft zu kreieren, ist so leicht nicht. Im Zweifel muss anorganisches Wachstum her. Übernahmen und Zusammenschlüsse sind oftmals der leichtere Weg…

Vor einigen Wochen schlug Pan American Silver bei MAG Silver zu. Das Ziel der Kanadier war es, das eigene Silbersegment zu stärken. Hierzu legte man 2,1 Mrd. US-Dollar auf den Tisch. MAG Silver hatte einen 44-prozentigen Anteil an der mexikanischen Silber-Mine Juanicipio. Betreiber der Mine war bzw. ist noch immer Fresnillo (56 Prozent).

Fresnillo selbst wirft nun die Angel in Richtung Probe Gold aus. Hierzu bietet Fresnillo 3,65 CAD je Aktie von Probe Gold. Die Transaktion hätte somit einen Wert von 780 Mio. CAD. Für Fresnillo würde die Übernahme einen Kurswechsel bedeuten. Bislang konzentrierte sich der weltgrößte Silberproduzent auf Aktivitäten in Mexiko. Sollte die Übernahme über die Bühne gehen, würde Fresnillo den Blick auch nach Kanada richten. Probe Gold entwickelt dort das vielversprechende Novador-Gold-Projekt. Die Übernahme ist jedoch noch nicht in trockenen Tüchern. Behördliche Zustimmungen müssen noch erteilt werden. Zudem bleibt abzuwarten, ob nicht doch noch ein weiterer Mitbewerber um die Ecke kommt und ein Alternativangebot unterbreitet. Wie schnell und überraschend das gehen kann, musste außerhalb des Edelmetallsektors zuletzt Pharmakonzern Pfizer erfahren, als Novo Nordisk die Pfizer-Offerte an Metsera konterte.

Der nächste Knaller – Coeur Mining will Zusammenschluss mit New Gold

Eine Hausnummer größer ist der Plan von Coeur Mining. Coeur Mining möchte sich über Aktientausch mit New Gold zusammenschließen. Die Transaktion hätte ein Volumen von 7 Mrd. US-Dollar. Das kombinierte Unternehmen würde eine Marktkapitalisierung von etwa 20 Mrd. US-Dollar auf die Waage bringen. Wie exzellent die Minen von New Gold sind, wurde bereits ein ums andere Mal an dieser Stelle thematisiert. Sollte der Zusammenschluss vollzogen werden, würde ein stark zu beachtender Gold-Silber-Kupferproduzent entstehen.

Und es geht noch mindestens 3 Nummern größer – Barrick Mining und Newmont???

Es wäre der ultimative Zusammenschluss. Derzeit schießen Gerüchte und Spekulationen ins Kraut. Newmont soll die Fühler in Richtung Barrick Mining ausgestreckt haben. Ob etwas Belastbares an den Gerüchten dran ist, bleibt allerdings abzuwarten. Bereits in den letzten Jahren kursierten immer wieder entsprechende Gerüchte, nicht erst seit dem vor Jahren gegründeten Joint Venture der beiden Goldgiganten in Nevada. Sollte es jedoch tatsächlich zu einem Merger zwischen den beiden kommen, würde das die Kräfteverhältnisse im Gold-Silber-Kupfersektor komplett neu ordnen und einen Giganten formen, der im Hinblick auf die Goldproduktion konkurrenzlos wäre.

Zusammengefasst – Weitere Übernahmen und Zusammenschlüsse könnten folgen

Die genannten Beispiele, obgleich zum Teil nur Gerüchte, belegen, dass es im Gold-Silbersektor brodelt. Der Konsolidierungsdruck innerhalb des Sektors ist bereits seit geraumer Zeit hoch, scheint sich nun aber erst richtig Bahn zu brechen. Aktionen führen zu Reaktionen und so könnten sich einige heute nicht thematisierte Unternehmen ebenfalls bereits nach passenden Zielen umsehen. An dieser Stelle sei stellvertretend auf Agnico Eagle Mines und Kinross Gold verwiesen, die unter Zugzwang stehen könnten. Potenzielle Übernahmeziele gäbe es einige.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

