Critical Infrastructure Technologies veröffentlicht Produktions-Update zu Nexus

Vancouver, BC – 4. November 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler autonomer Hochleistungssysteme für mobile Kommunikation und Sicherheitsplattformen, freut sich, über den aktuellen Stand der Produktions- und Lieferplanung für seine Plattformserie Nexus zu berichten. Mehrere dieser Systeme befinden sich in der finalen Montage- und Installationsphase und sind für internationale Schlüsselmärkte vorgesehen.

Der Produktionszeitplan sieht wie folgt aus:

- Nexus 1 und 2 – Ankunft in der Produktionsstätte von CiTech für Mitte Dezember 2025 geplant

- Nexus 3 – Ankunft für Mitte Februar 2026 geplant

- Nexus 4 – Lieferung an den Standort von Babcock International in Polen für Mitte März 2026 geplant

- Nexus 5 – Lieferung nach Virginia Beach, USA vor Ende März 2026 geplant

Nach Anlieferung durchläuft jedes Nexus-System ein rund vierwöchiges finales Ausstattungsverfahren, in dem modernste Kommunikations-, Überwachungs- und Steuerungssysteme integriert werden.

Nach Fertigstellung finden in den jeweiligen Regionen – Europa, Nordamerika und Australien – Vorführungen statt. In allen Märkten ist bereits jetzt ein starkes kommerzielles Interesse zu verzeichnen. CiTech geht davon aus, dass jede Nexus-Plattform unmittelbar nach der Vorführung verkauft wird, was einen Gesamtumsatz von bis zu 4,5 Millionen CAD einbringen würde.

„Die laufenden Fortschritte im Nexus-Produktionsprogramm zeigen, wie skalierbar unsere Plattform und wie groß die weltweite Nachfrage nach schnell einsetzbaren Infrastrukturlösungen ist“, sagte Brenton Scott, CEO von CiTech. „Mit dem Hochfahren der Produktion und der weltweiten Auslieferung treten wir in eine entscheidende Phase ein, in der wir die Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit des Nexus-Systems unter Beweis stellen können.“

FOTOS VON DER PRODUKTION

Zusammenbau der Masten