Saudi-Aramco-Gewinn steigt trotz Ölpreisschwäche

Damit zeigt sich Aramco robuster als erwartet, obwohl die Ölpreise seit Jahresbeginn kräftig nachgegeben haben. Laut Daten von FactSet notiert die US-Sorte WTI aktuell rund 16 Prozent niedriger als zu Jahresbeginn, die Nordseesorte Brent rund 12 Prozent. Eine kurze Preiserholung im zweiten Quartal, ausgelöst durch geopolitische Spannungen zwischen Israel und dem Iran, konnte den Abwärtstrend bislang nicht stoppen.

Saudi-Aramco trotzt dem Druck sinkender Ölpreise. Der weltgrößte Ölkonzern verzeichnete im dritten Quartal 2025 einen leichten Gewinnanstieg – dank höherer Fördermengen. Der Nettogewinn legte um 0,9 Prozent auf 104,9 Milliarden Saudi-Rial (umgerechnet rund 27,98 Milliarden US-Dollar) zu. Analysten hatten im Durchschnitt mit 98,5 Milliarden Rial gerechnet. Der Umsatz kletterte auf 418,2 Milliarden Rial (Vorjahr: 411,3 Milliarden).

Auch auf politischer Ebene bleibt der Markt angespannt. Das OPEC+-Kartell hat am Wochenende beschlossen, die Fördermenge im Dezember leicht um 137.000 Barrel pro Tag zu erhöhen – nach identischen Schritten im Oktober und November. Weitere Anhebungen sind vorerst nicht geplant. Seit April hat das Bündnis seine Produktionsziele um insgesamt 2,9 Millionen Barrel pro Tag ausgeweitet, zuletzt jedoch wegen Überangebotsrisiken den Fuß vom Gas genommen.

Erschwerend kommen neue westliche Sanktionen gegen Russland hinzu. Die Beschränkungen für Rosneft und Lukoil belasten die Produktionsstrategie des OPEC+-Mitglieds und könnten das Gleichgewicht auf dem Ölmarkt erneut verschieben.

Strategisch setzt Aramco derweil auf Diversifizierung. So hat das Unternehmen kürzlich für 701,8 Millionen US-Dollar den 22,5-prozentigen Anteil des japanischen Chemiekonzerns Sumitomo Chemical an Petro Rabigh übernommen und hält nun rund 60 Prozent an dem Joint Venture. Zudem beteiligte sich Aramco an der saudischen KI-Firma HUMAIN, die mehrheitlich dem Staatsfonds Public Investment Fund gehört – ein weiterer Schritt, um das Geschäft jenseits des Öls zu stärken.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



