    Aktie kaufen oder verkaufen

    E.ON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Mona Wenisch - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur E.ON Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die E.ON Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der E.ON Aktie beträgt 16,40 EUR. Die E.ON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,08 %.

    Analysten und Kursziele für die E.ON Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 17,00 +6,85 % -
    JEFFERIES 16,00 +0,57 % 08.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 17,00 +6,85 % 29.10.2025
    JEFFERIES 16,00 +0,57 % 29.10.2025
    JPMORGAN 16,00 +0,57 % 29.10.2025

    E.ON

    -1,43 %
    +0,23 %
    +1,09 %
    +1,22 %
    +29,84 %
    +91,32 %
    +78,07 %
    +84,30 %
    +1.045,43 %
    ISIN:DE000ENAG999WKN:ENAG99

    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    Aktie kaufen oder verkaufen E.ON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 5 Analysten die E.ON Aktie eingestuft.