Aktie kaufen oder verkaufen
E.ON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Mona Wenisch - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur E.ON Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die E.ON Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der E.ON Aktie beträgt 16,40€ EUR. Die E.ON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,08 %.
Analysten und Kursziele für die E.ON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00€
|+6,85 %
|-
|JEFFERIES
|16,00€
|+0,57 %
|08.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|17,00€
|+6,85 %
|29.10.2025
|JEFFERIES
|16,00€
|+0,57 %
|29.10.2025
|JPMORGAN
|16,00€
|+0,57 %
|29.10.2025
-1,43 %
+0,23 %
+1,09 %
+1,22 %
+29,84 %
+91,32 %
+78,07 %
+84,30 %
+1.045,43 %
