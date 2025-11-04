    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Blockchain AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Blockchain

    Advanced Blockchain Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Advanced Blockchain Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Advanced Blockchain Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Advanced Blockchain Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Advanced Blockchain Aktie beträgt 0,60 EUR. Die Advanced Blockchain Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -80,17 %.

    Analysten und Kursziele für die Advanced Blockchain Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    GBC 3,00 -0,83 % -

    Advanced Blockchain

    +1,98 %
    +3,28 %
    -0,83 %
    +16,31 %
    -35,38 %
    -11,52 %
    -6,41 %
    +34,13 %
    ISIN:DE000A0M93V6WKN:A0M93V



    Analysten Monitor
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
