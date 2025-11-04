Aktie kaufen oder verkaufen
Tesla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Christophe Gateau - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Tesla Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu verkaufen. 6 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Tesla Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Tesla Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Tesla Aktie beträgt 281,94€ EUR. Die Tesla Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -39,80 %.
Analysten und Kursziele für die Tesla Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|325,00€
|-30,61 %
|-
|Analyst
|500,00€
|+6,75 %
|-
|JPMorgan
|150,00€
|-67,97 %
|-
|UBS
|215,00€
|-54,10 %
|-
|UBS
|247,00€
|-47,26 %
|-
|UBS
|215,00€
|-54,10 %
|02.10.2025
|RBC
|325,00€
|-30,61 %
|02.10.2025
|JPMORGAN
|150,00€
|-67,97 %
|03.10.2025
|UBS
|247,00€
|-47,26 %
|07.10.2025
|RBC
|500,00€
|+6,75 %
|09.10.2025
|JEFFERIES
|300,00€
|-35,95 %
|22.10.2025
|RBC
|500,00€
|+6,75 %
|22.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2025
|JPMORGAN
|150,00€
|-67,97 %
|23.10.2025
|UBS
|247,00€
|-47,26 %
|23.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|440,00€
|-6,06 %
|23.10.2025
+2,59 %
+6,28 %
+5,77 %
+51,30 %
+91,19 %
+121,47 %
+242,10 %
+3.179,38 %
+29.301,76 %
