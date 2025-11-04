    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Tesla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Tesla Aktie im Überblick.
    9 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu verkaufen. 6 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Tesla Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Tesla Aktie mit verkaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Tesla Aktie beträgt 281,94 EUR. Die Tesla Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -39,80 %.

    Analysten und Kursziele für die Tesla Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 325,00 -30,61 % -
    Analyst 500,00 +6,75 % -
    JPMorgan 150,00 -67,97 % -
    UBS 215,00 -54,10 % -
    UBS 247,00 -47,26 % -
    UBS 215,00 -54,10 % 02.10.2025
    RBC 325,00 -30,61 % 02.10.2025
    JPMORGAN 150,00 -67,97 % 03.10.2025
    UBS 247,00 -47,26 % 07.10.2025
    RBC 500,00 +6,75 % 09.10.2025
    JEFFERIES 300,00 -35,95 % 22.10.2025
    RBC 500,00 +6,75 % 22.10.2025
    DZ BANK - - 23.10.2025
    JPMORGAN 150,00 -67,97 % 23.10.2025
    UBS 247,00 -47,26 % 23.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 440,00 -6,06 % 23.10.2025

    Tesla

    +2,59 %
    +6,28 %
    +5,77 %
    +51,30 %
    +91,19 %
    +121,47 %
    +242,10 %
    +3.179,38 %
    +29.301,76 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



