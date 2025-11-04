Tesla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Tesla Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu verkaufen. 6 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Tesla Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Tesla Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla Aktie beträgt 281,94€ EUR. Die Tesla Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -39,80 %.