    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStroeer AktievorwärtsNachrichten zu Stroeer

    Aktie kaufen oder verkaufen

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stroeer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Stroeer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
    Foto: Oliver Berg - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Stroeer Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die Stroeer Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Stroeer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stroeer Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Stroeer Aktie beträgt 56,80 EUR. Die Stroeer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +51,77 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ströer Out of Home Media!
    Short
    39,90€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 13,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    35,43€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 13,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Stroeer Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Goldman Sachs 50,00 +33,60 % -
    BERENBERG 69,00 +84,37 % 02.10.2025
    JPMORGAN 52,00 +38,94 % 14.10.2025
    UBS 63,00 +68,34 % 28.10.2025
    GOLDMAN SACHS 50,00 +33,60 % 30.09.2025

    Stroeer

    -0,53 %
    -6,82 %
    -0,27 %
    -20,28 %
    -32,03 %
    -5,93 %
    -40,35 %
    -34,56 %
    +81,59 %
    ISIN:DE0007493991WKN:749399

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,09, was eine Steigerung von +5,07% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Stroeer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 5 Analysten die Stroeer Aktie eingestuft.