Stroeer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Oliver Berg - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Stroeer Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Stroeer Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Stroeer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stroeer Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Stroeer Aktie beträgt 56,80€ EUR. Die Stroeer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +51,77 %.
Analysten und Kursziele für die Stroeer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|50,00€
|+33,60 %
|-
|BERENBERG
|69,00€
|+84,37 %
|02.10.2025
|JPMORGAN
|52,00€
|+38,94 %
|14.10.2025
|UBS
|63,00€
|+68,34 %
|28.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|50,00€
|+33,60 %
|30.09.2025
-0,53 %
-6,82 %
-0,27 %
-20,28 %
-32,03 %
-5,93 %
-40,35 %
-34,56 %
+81,59 %
