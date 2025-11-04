Stroeer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Stroeer Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Stroeer Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Stroeer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stroeer Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Stroeer Aktie beträgt 56,80€ EUR. Die Stroeer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +51,77 %.