Aktie kaufen oder verkaufen
adidas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur adidas Aktie im Überblick.
30 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die adidas Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der adidas Aktie beträgt 215,50€ EUR. Die adidas Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,41 %.
Analysten und Kursziele für die adidas Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|220,00€
|+35,18 %
|-
|Deutsche Bank
|280,00€
|+72,04 %
|-
|JPMorgan
|234,00€
|+43,78 %
|-
|UBS
|274,00€
|+68,36 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|280,00€
|+72,04 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|280,00€
|+72,04 %
|-
|JPMORGAN
|236,00€
|+45,01 %
|01.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|255,00€
|+56,68 %
|01.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|280,00€
|+72,04 %
|02.10.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|07.10.2025
|UBS
|274,00€
|+68,36 %
|07.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|265,00€
|+62,83 %
|13.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|265,00€
|+62,83 %
|21.10.2025
|JEFFERIES
|220,00€
|+35,18 %
|21.10.2025
|RBC
|210,00€
|+29,03 %
|21.10.2025
|UBS
|274,00€
|+68,36 %
|21.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|215,00€
|+32,10 %
|22.10.2025
|JPMORGAN
|234,00€
|+43,78 %
|22.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|235,00€
|+44,39 %
|29.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|265,00€
|+62,83 %
|29.10.2025
|JEFFERIES
|220,00€
|+35,18 %
|29.10.2025
|JPMORGAN
|234,00€
|+43,78 %
|29.10.2025
|RBC
|210,00€
|+29,03 %
|29.10.2025
|RBC
|210,00€
|+29,03 %
|29.10.2025
|UBS
|274,00€
|+68,36 %
|29.10.2025
|JEFFERIES
|220,00€
|+35,18 %
|30.09.2025
|BERENBERG
|220,00€
|+35,18 %
|30.10.2025
|JPMORGAN
|238,00€
|+46,24 %
|30.10.2025
|UBS
|274,00€
|+68,36 %
|30.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|31.10.2025
