    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    Aktie kaufen oder verkaufen

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    adidas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - adidas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur adidas Aktie im Überblick.
    30 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die adidas Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der adidas Aktie beträgt 215,50 EUR. Die adidas Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,41 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu adidas AG!
    Short
    172,73€
    Basispreis
    1,08
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    151,96€
    Basispreis
    1,06
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die adidas Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DZ Bank - - -
    Analyst 220,00 +35,18 % -
    Deutsche Bank 280,00 +72,04 % -
    JPMorgan 234,00 +43,78 % -
    UBS 274,00 +68,36 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 280,00 +72,04 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 280,00 +72,04 % -
    JPMORGAN 236,00 +45,01 % 01.10.2025
    WARBURG RESEARCH 255,00 +56,68 % 01.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 280,00 +72,04 % 02.10.2025
    JPMORGAN - - 07.10.2025
    UBS 274,00 +68,36 % 07.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 265,00 +62,83 % 13.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 265,00 +62,83 % 21.10.2025
    JEFFERIES 220,00 +35,18 % 21.10.2025
    RBC 210,00 +29,03 % 21.10.2025
    UBS 274,00 +68,36 % 21.10.2025
    DZ BANK - - 22.10.2025
    GOLDMAN SACHS 215,00 +32,10 % 22.10.2025
    JPMORGAN 234,00 +43,78 % 22.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 235,00 +44,39 % 29.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 265,00 +62,83 % 29.10.2025
    JEFFERIES 220,00 +35,18 % 29.10.2025
    JPMORGAN 234,00 +43,78 % 29.10.2025
    RBC 210,00 +29,03 % 29.10.2025
    RBC 210,00 +29,03 % 29.10.2025
    UBS 274,00 +68,36 % 29.10.2025
    JEFFERIES 220,00 +35,18 % 30.09.2025
    BERENBERG 220,00 +35,18 % 30.10.2025
    JPMORGAN 238,00 +46,24 % 30.10.2025
    UBS 274,00 +68,36 % 30.10.2025
    DZ BANK - - 31.10.2025
    Seite 1 von 2 

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 169,52, was eine Steigerung von +4,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen adidas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 32 Analysten die adidas Aktie eingestuft.