adidas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur adidas Aktie im Überblick.

30 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die adidas Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der adidas Aktie beträgt 215,50€ EUR. Die adidas Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,41 %.