Swiss Re Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Swiss Re Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Swiss Re Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Swiss Re Aktie beträgt 133,17€ EUR. Die Swiss Re Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,37 %.
Analysten und Kursziele für die Swiss Re Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|99,00€
|-37,08 %
|08.10.2025
|RBC
|125,00€
|-20,56 %
|13.10.2025
|JEFFERIES
|130,00€
|-17,38 %
|17.10.2025
|JPMORGAN
|160,00€
|+1,68 %
|21.10.2025
|BARCLAYS
|124,00€
|-21,19 %
|24.10.2025
|BERENBERG
|161,00€
|+2,32 %
|30.10.2025
-1,29 %
-4,28 %
-0,67 %
+1,36 %
+31,89 %
+109,40 %
+137,41 %
+81,63 %
+235,48 %
