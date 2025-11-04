Swiss Re Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Swiss Re Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Swiss Re Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Swiss Re Aktie beträgt 133,17€ EUR. Die Swiss Re Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,37 %.