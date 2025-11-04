    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re

    Swiss Re Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Ennio Leanza - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Swiss Re Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Swiss Re Aktie zu kaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der Swiss Re Aktie beträgt 133,17 EUR. Die Swiss Re Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,37 %.

    Analysten und Kursziele für die Swiss Re Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JEFFERIES 99,00 -37,08 % 08.10.2025
    RBC 125,00 -20,56 % 13.10.2025
    JEFFERIES 130,00 -17,38 % 17.10.2025
    JPMORGAN 160,00 +1,68 % 21.10.2025
    BARCLAYS 124,00 -21,19 % 24.10.2025
    BERENBERG 161,00 +2,32 % 30.10.2025

    Swiss Re

    -1,29 %
    -4,28 %
    -0,67 %
    +1,36 %
    +31,89 %
    +109,40 %
    +137,41 %
    +81,63 %
    +235,48 %
    ISIN:CH0126881561WKN:A1H81M

    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
