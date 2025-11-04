    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec

    SUESS MicroTec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur SUESS MicroTec Aktie im Überblick.
    9 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SUESS MicroTec Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SUESS MicroTec Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der SUESS MicroTec Aktie beträgt 29,23 EUR. Die SUESS MicroTec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,11 %.

    Analysten und Kursziele für die SUESS MicroTec Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Deutsche Bank - - -
    Analyst 31,00 +9,35 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 36,00 +26,98 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 36,00 +26,98 % -
    UBS 30,00 +5,82 % 02.10.2025
    JEFFERIES 31,00 +9,35 % 10.10.2025
    JEFFERIES 31,00 +9,35 % 27.10.2025
    UBS 30,00 +5,82 % 27.10.2025
    DZ BANK - - 28.10.2025
    WARBURG RESEARCH 60,00 +111,64 % 28.10.2025
    BERENBERG 37,00 +30,51 % 29.10.2025
    WARBURG RESEARCH 58,00 +104,59 % 29.10.2025

    SUESS MicroTec

    -2,05 %
    -4,07 %
    -16,00 %
    -14,56 %
    -49,05 %
    +132,22 %
    +72,80 %
    +268,53 %
    +13,61 %
