Aktie kaufen oder verkaufen
SUESS MicroTec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo
Aktuelle Analystenmeinungen zur SUESS MicroTec Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SUESS MicroTec Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SUESS MicroTec Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SUESS MicroTec Aktie beträgt 29,23€ EUR. Die SUESS MicroTec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,11 %.
Analysten und Kursziele für die SUESS MicroTec Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|31,00€
|+9,35 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|36,00€
|+26,98 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|36,00€
|+26,98 %
|-
|UBS
|30,00€
|+5,82 %
|02.10.2025
|JEFFERIES
|31,00€
|+9,35 %
|10.10.2025
|JEFFERIES
|31,00€
|+9,35 %
|27.10.2025
|UBS
|30,00€
|+5,82 %
|27.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|28.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|60,00€
|+111,64 %
|28.10.2025
|BERENBERG
|37,00€
|+30,51 %
|29.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|58,00€
|+104,59 %
|29.10.2025
-2,05 %
-4,07 %
-16,00 %
-14,56 %
-49,05 %
+132,22 %
+72,80 %
+268,53 %
+13,61 %
