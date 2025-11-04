SUESS MicroTec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur SUESS MicroTec Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SUESS MicroTec Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SUESS MicroTec Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SUESS MicroTec Aktie beträgt 29,23€ EUR. Die SUESS MicroTec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,11 %.