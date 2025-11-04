Aktie kaufen oder verkaufen
easyJet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Patrick Pleul - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur easyJet Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die easyJet Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die easyJet Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der easyJet Aktie beträgt 4,00€ EUR. Die easyJet Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -29,48 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die easyJet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|-
|-
|06.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|5,00€
|-11,85 %
|08.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|5,00€
|-11,85 %
|14.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|5,00€
|-11,85 %
|15.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|5,00€
|-11,85 %
|20.10.2025
-0,53 %
-1,86 %
+4,18 %
-1,17 %
-9,93 %
+38,10 %
+16,65 %
-72,59 %
-22,82 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte