    Meta Platforms (A) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Askar - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Meta Platforms (A) Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Meta Platforms (A) Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Meta Platforms (A) Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (A) Aktie beträgt 840,83 EUR. Die Meta Platforms (A) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,85 %.

    Analysten und Kursziele für die Meta Platforms (A) Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 810,00 +27,02 % -
    JPMorgan 800,00 +25,45 % -
    JEFFERIES 910,00 +42,70 % 30.10.2025
    JPMORGAN 800,00 +25,45 % 30.10.2025
    RBC 810,00 +27,02 % 30.10.2025
    UBS 915,00 +43,48 % 30.10.2025

    Meta Platforms (A)

    -1,37 %
    -15,00 %
    -9,54 %
    -15,60 %
    +5,31 %
    +502,59 %
    +135,46 %
    +486,95 %
    +1.712,00 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX

    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien.
