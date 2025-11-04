    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding

    ASML Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto

    Aktuelle Analystenmeinungen zur ASML Holding Aktie im Überblick.
    13 Analysten empfehlen die ASML Holding Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die ASML Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ASML Holding Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der ASML Holding Aktie beträgt 880,53 EUR. Die ASML Holding Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,80 %.

    Analysten und Kursziele für die ASML Holding Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 780,00 -15,67 % -
    JPMorgan 1.000 +8,11 % -
    UBS 940,00 +1,63 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 1.000 +8,11 % -
    UBS 940,00 +1,63 % 02.10.2025
    JPMORGAN 1.000 +8,11 % 03.10.2025
    GOLDMAN SACHS 935,00 +1,09 % 09.10.2025
    JEFFERIES 780,00 -15,67 % 10.10.2025
    DZ BANK - - 15.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 800,00 -13,51 % 15.10.2025
    JEFFERIES 780,00 -15,67 % 15.10.2025
    JEFFERIES 795,00 -14,05 % 15.10.2025
    BERENBERG 1,05 Tsd. +13,52 % 15.10.2025
    JPMORGAN 1.000 +8,11 % 15.10.2025
    UBS 940,00 +1,63 % 15.10.2025
    UBS 1.000 +8,11 % 15.10.2025
    GOLDMAN SACHS 1,05 Tsd. +13,52 % 16.10.2025
    UBS 1.000 +8,11 % 17.10.2025
    UBS 940,00 +1,63 % 30.09.2025

    ASML Holding

    -1,63 %
    +0,66 %
    +3,59 %
    +51,80 %
    +44,62 %
    +100,11 %
    +186,70 %
    +942,94 %
    +3.363,25 %
    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 956,34, was eine Steigerung von +3,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
