ASML Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto
Aktuelle Analystenmeinungen zur ASML Holding Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die ASML Holding Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die ASML Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ASML Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ASML Holding Aktie beträgt 880,53€ EUR. Die ASML Holding Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,80 %.
Analysten und Kursziele für die ASML Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|780,00€
|-15,67 %
|-
|JPMorgan
|1.000€
|+8,11 %
|-
|UBS
|940,00€
|+1,63 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1.000€
|+8,11 %
|-
|UBS
|940,00€
|+1,63 %
|02.10.2025
|JPMORGAN
|1.000€
|+8,11 %
|03.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|935,00€
|+1,09 %
|09.10.2025
|JEFFERIES
|780,00€
|-15,67 %
|10.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|15.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|800,00€
|-13,51 %
|15.10.2025
|JEFFERIES
|780,00€
|-15,67 %
|15.10.2025
|JEFFERIES
|795,00€
|-14,05 %
|15.10.2025
|BERENBERG
|1,05 Tsd.€
|+13,52 %
|15.10.2025
|JPMORGAN
|1.000€
|+8,11 %
|15.10.2025
|UBS
|940,00€
|+1,63 %
|15.10.2025
|UBS
|1.000€
|+8,11 %
|15.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|1,05 Tsd.€
|+13,52 %
|16.10.2025
|UBS
|1.000€
|+8,11 %
|17.10.2025
|UBS
|940,00€
|+1,63 %
|30.09.2025
-1,63 %
+0,66 %
+3,59 %
+51,80 %
+44,62 %
+100,11 %
+186,70 %
+942,94 %
+3.363,25 %
